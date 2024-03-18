"Помер" король Чарльз III: мережу вразила новина про смерть монарха (фото)

Спочатку дата смерті короля з'явилася на сторінці у "Вікіпедії", присвяченій британському монарху. А потім у росЗМІ опублікували нібито заяву Букінгемського палацу про смерть Чарльза III.

Мережею стрімко поширюється інформація про нібито раптову смерть короля Чарльза III. Хоча офіційних заяв про смерть британського монарха Букінгемський палац не робив, а посольство Великої Британії в Україні та зовсім спростувало ці чутки. Фокус зібрав усе, що відомо про цей кейс на цей час.

Так, в англомовній версії "Вікіпедії" на сторінці, присвяченій біографії правлячого монарха Великої Британії, поруч із датою народження з'явилася ймовірна дата смерті — понеділок, 18 березня 2024 року. Однак дещо пізніше цю згадку прибрали.

"Вікіпедія" на сторінці, присвяченій британському королю, опублікувала дату його "смерті" Фото: Скриншот

Крім того, в мережі Інтернет російські медіа та Telegram-канали поширили нібито заяву Букінгемського палацу, в якій повідомляється про смерть Чарльза III. Вона датована 18 березня 2024 року і в ній йдеться про те, що "король несподівано помер учора вдень".

В інтернеті поширили нібито заяву Букінгемського палацу про смерть Чарльза III

Зазначимо, що Посольство Великої Британії в Україні своєю чергою офіційно спростувало чутки про смерть короля Чарльза ІІІ.

"Хочемо повідомити, що новина про смерть Короля Чарльза ІІІ є фейком", — ідеться в повідомленні.

Посольство Великої Британії в Україні спростувало чутки про смерть короля

Хто і навіщо запустив фейк про смерть короля Чарльза III

18 березня після полудня в соцмережах, зокрема і в Х (раніше — Twitter, — ред.), з'явилися повідомлення про те, що в Сполученому Королівстві на деяких урядових будівлях приспущено прапори.

Після цього російські інтернет-видання Readovka і Mash у своїх Telegram-каналах опублікували інформацію про смерть Короля Великої Британії Чарльза III. Однак пізніше обидва медіа відредагували інформацію і визнали, що поширили фейк.

Першими ЗМІ, які опублікували фейковий репортаж, були Readovka і Mash Фото: Скриншот

Однак пізніше обидва медіа відредагували інформацію і визнали, що поширили фейк.

"Фейк про смерть Карла III швидко розлетівся і так само швидко спростувався. Король Великої Британії живий, продовжує займатися своїми справами. Принаймні, так каже Букінгемський палац. Те ж саме офіційні особи говорили й після перших новин про смерть Єлизавети II. Буквально через чотири години вийшла офіційна заява: королева померла. Що це було і чи так все райдужно в стані чинного британського монарха?" — написало медіа Mash через півтори години після публікації новини про "смерть" Чарльза III.

Медіа Mash дещо пізніше визнало, що поширило фейк про британського монарха Фото: Скриншот

Зазначимо, що на чутки про смерть Чарльз III встигли відреагувати навіть офіційні особи. Так, директор департаменту інформації та преси МЗС РФ Марія Захарова у своєму Telegram-каналі розмістила фотоколаж із британським монархом, підпис до якого був такий: "Букінгемський палац поширив свіжу фотографію короля Карла III, щоб розвіяти чутки про його смерть". Сама Захарова забезпечила свій пост коментарем "Лондон виглядає жалюгідно".

Марія Захарова відреагувала на чутки про смерть короля Чарльза III перепостом фотоколажу Фото: Скриншот

Як зазначає медіа The Mirror US, за поширенням фейків про смерть короля Чарльз III стоять російські пропагандисти. Крім того, у матеріалі ЗМІ висловлюється думка, що інформаційна атака, пов'язана з ім'ям британського короля, була відповіддю РФ на критику офіційного Лондона з приводу перемоги Володимира Путіна на президентських виборах.

"Російські засоби масової інформації, що підтримують Володимира Путіна, опублікували фейкову новину, яка стверджує, що король Чарльз несподівано помер у неділю. Цей огидний трюк за участю монарха послідував за критикою в Британії та інших західних країнах "перемоги" Путіна на президентських виборах", — ідеться у статті The Mirror US.

Раніше ми писали про те, хто поширив фейк про смерть Чарльза ІІІ. Одним із перших інформацію про смерть монарха поширив Фікрет Шабанов, який називає себе "президентом канадського аналітичного центру". У соцмережах він публікував дописи пропагандистів РФ, а вони неодноразово цитували його слова.

Також ми інформували своїх читачів про те, як ховатимуть Чарльза III після його смерті. Для нього було розроблено план на випадок його смерті під кодовою назвою "Операція "Міст Менай". Цей план містить детальну інформацію про те, як громадськість буде проінформована про смерть монарха, повну інформацію про те, що станеться протягом 10 днів і куди відправиться його труна.