Ніколи цього не робіть у піст: священник озвучив заборони до Великодня
Великий піст або ще як його називають піст перед Великоднем — це періоди стримування, якого дотримуються віряни християнської церкви.
Зазвичай слово "піст" сприймають як обмеження в харчуванні, відмова від мʼяса та продуктів тваринного походження. Однак, насправді це не єдине чого вимагає піст. Священник української православної церкви Іван Верескун розповів, чого ще варто дотримуватися у цей період.
"Піст — особливий період для християнина. Час на оновлення душі і її відсторонення від дії зла, набуття нових духовних сил. Загальна атмосфера посту, богослужінь і навіть виглду храмів — закликає нас до покаяння. Піст НЕ варто вважати дієтою для зменшення ваги тіла, адже можливості посту набагато масштабніші",- сказав священник.
За його словами, у цей період ( у 2024 році це з 18 березня по 4 травня), не варто:
- прогнозувати погане;
- негативно висловлюватись;
- обоговорювати людей;
- ображатись;
- марнувати час;
- порівнювати себе з іншими;
- критикувати і засуджувати;
- бути "кисляком";
- "сидіти" в смартфоні;
- хвилюватися;
- шукати винних;
- шкодити здоров’ю;
- забруднювати навколишнє середовище;
- конфліктувати.
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Натомість Іван Верескун рекомендує у великий піст більше приділити увагу добрим речам та подіям у своєму житті:
- звертатись до Господа у молитві;
- молитись за наших захисників;
- бути вдячним (за все!);
- робити хороші вчинки;
- читати Святе Письмо;
- посміхатись;
- спокійно реагувати на життя;
- говорити "люблю";
- проводити часу з близькими;
- навчатися;
- оздоровлюватися;
- висловлюватись ГАРНО;
- набувати корисних звичок;
- вибачати;
- рухатись;
- радіти життю.
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