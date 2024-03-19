Очевидці зняли Кейт Міддлтон на фермерському ринку (відео)

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс описала Кейт як повну енергії. Вона посміхалася і розмовляла про щось із Вільямом. Кадри, що облетіли ЗМІ, на думку оглядачів, мають розвіяти всі чутки довкола життя і здоров'я принцеси Уельської.

Зникнення Кейт Міддлтон з публічного простору продовжує обростати чутками і теоріями, і тому, коли з'явилася інформація, що вона разом з чоловіком, принцом Вільямом, відвідала фермерський ринок у Віндзорі, багато хто їй не повірив через відсутність доказів. І ось тепер The Sun опублікував відео з принцом і принцесою Уельськими, які йдуть ринком. Дітей з ними не було.

На кадрах принцеса посміхалася і виглядала розслабленою. Вона несла в лівій руці білу сумку з покупками і про щось розмовляла з Вільямом. На ній були чорні легінси, заправлені в шкарпетки, кросівки, і топ на блискавці. Принц одягнув сині джинси, кросівки і куртку, а на лоб низько насунув бейсболку.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс розповіла, що "абсолютно незвична" поведінка 42-річної Кетрін засвідчила, що вона "сповнена енергії" після довгої відсутності на публіці.

"Абсолютно приголомшливо бачити, як найпопулярніша жінка у світі і предмет спекуляцій і чуток у соціальних мережах раптово з'являється ось так, виглядаючи не просто здоровою, повною енергії і неймовірно щасливою, а й не роблячи видимих спроб сховатися від публіки. Тут Кейт йде попереду Вільяма, роблячи досить великі кроки, щоб не було й натяку на будь-яку триваючу слабкість. У той час як Вільям частково приховує обличчя під кепкою і опустив голову, мова тіла Кейт тут передбачає бажання бути побаченою. Її голова піднята, її довге волосся майорить, а на її обличчі широка посмішка, яка, здається, сигналізує про те, що вона оптимістична і життєрадісна. Це досить незвична поведінка мови тіла для провідного члена королівської сім'ї, який виступає "інкогніто" на публіці, і це припускає, що цілком природно, що це робиться з точки зору заспокоєння фанатів і придушення всіх токсичних чуток", — пояснила Джеймс у коментарі Mail.Online.

Чоловік, який зняв пару на свій Apple iPhone 12 Pro, розповів TMZ, що він зі своєю сім'єю завітав до магазину, щоб "вбити час", коли йшли за іншими покупками, і впізнав Вільяма і Кейт. Його вразило, наскільки "щасливими" вони виглядали.

"Коли я увійшов всередину, я озирнувся і помітив їх. Усі вони виглядали щасливими. Чесно кажучи, я не стежу за такими новинами, але поділився ними зі своєю сім'єю — вони такі: "О, вона жива!" Я помітив пару, яка вибирала буханки хліба, і жінка повернулася обличчям, і мені здалося, що я бачив це обличчя раніше". Це було знайомо. Я підійшов до своєї машини і, коли вони вийшли з магазину, просто зняв їх на відео. Я думаю, вони вийшли через ворота на територію. Вони просто зникли, і я не побачив машини. Кейт виглядала щасливою і розслабленою. Вони виглядають щасливими, просто маючи можливість піти в магазин і поспілкуватися. Кейт виглядала полегшеною, наче похід до магазину був вдалим. Це було природно", — поділився очевидець, який не назвав свого імені.

Зараз Кенсингтонський палац працює з гуру зі зв'язків з громадськістю, щоб розробити графік Кейт, коли вона повернеться на роботу. Її новий особистий секретар підполковник Том Вайт і особистий секретар Вільямса Ян Патрік, як вважають, є частиною старшої команди, що працює цілодобово після того, як навколо її відсутності в поле зору громадськості поповзли конспірологічні чутки, повідомляє The Mirror.

"Команди працюють цілодобово, щоб розробити план повернення принцеси Уельської до роботи після кількох тижнів величезного тиску. Усі вони знають, що світ спостерігатиме за цим після кількох тижнів посилених спекуляцій і часто дивовижних коментарів у соціальних мережах", — заявили представники палацу.

17 січня Кенсингтонський палац оголосив, що напередодні Кейт госпіталізували в лондонську клініку в Мерілебоні, центральний Лондон, для "планової операції на черевній порожнині". Представник принцеси додав, що, згідно з нинішніми медичними рекомендаціями, вона навряд чи повернеться до громадських обов'язків до Великодня. За його словами, Кетрін особисто хотіла зберегти свою медичну інформацію в таємниці, і заявив, що буде надавати оновлені дані тільки в тому випадку, якщо з'явиться "значна нова інформація, якою можна поділитися".

Раніше Фокус писав, що таролог зробила розклад з приводу зникнення Кейт Міддлтон та її стосунків з принцом Вільямом.