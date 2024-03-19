Тетяна Пренткович показала, куди вони переїхали з чоловіком (фото)

Тетяна Пренткович та Андрієй Гонковський не афішують, де планують жити. Однак все ж блогерка продовжує привіткривати карти на своє життя.

Блогерка мільйонниця з Тернополя Тетяна Пренткович, яка оскандалилася на початку 2024 року разом зі своїм бойфрендом Андрієм Гонковським виїздом на відпочинок на Мальдіви, показала частині будинку в який вони вирішили переїхати. Перші фото блогерка опублікувала у себе на сторінці в Інстаграм.

Так, кілька днів тому Андрій Гонковський повідомив підписникам, що вони з дружиною прийняли рішення переїжджати. Причиною цьому став тиск з боку суспільства на фоні скандалу з Мальдівами, погрози сім’ї, а в першу чергу дітям, і хейт. Куди саме вирішила переїхати сім’я Андрій не уточнив, однак натякнув, що можливий переїзд за кордон. Зокрема, він сказав, що ще рік тому не задумувався про переїзд за кордон і хотів жити та працювати виключно в Україні, однак з останніми подіями його думка змінилася. Як з’ясували журналісти, Гонковський не повертався в Україну після скандалу, тому, ймовірно, сім’я досі перебуває за кордоном. Сама ж Пренткович заявила, що наразі вони не в Тернополі.

Натомість його дружина Тетяна Пренткович вирішила промовчати щодо переїзду і ніяк не прокоментувала слова Андрія. Однак, вже вчора вона опублікувала перші фото з будинку в який вони з родиною, ймовірно, вже переїхали.

Фото: https://www.instagram.com/tanyaprentkovych/

Зокрема, Тетяна опублікувала фото дітей в ліжку, яке підписала: "Найдорожче.Поки хлопцям їде їх двоповерхове ліжко, сплять разом ось так ось. Зі сторони Адама там барикади, щоб не впав".

Фото: https://www.instagram.com/tanyaprentkovych/

Вже згодом блогерка опублікувала свою статистику зі сторінки, в якій показала, що за нею слідкують близько 65 тисяч людей, які відписалися і не підписані.

"Коли голосно відписалися в коментарях, але ж цікаво далі спостерігати в тиху. Майже 65 тисяч людей", — написала блогерка.

Фото: https://www.instagram.com/tanyaprentkovych/

Вже після вона опублікувала спільне фото з Андрієм в ліфті, а після звернулася до хейтерів.

"Також щодо хейту на моїй сторінці: блокуватиму одразу будь-який хейт та не дозволятиму поливати брудом себе і моїх людей. Хочу бачити навколо себе лише тих, кому близькі мої принципи! Інших попрошу тихенько вийти! Краще підіть на тренування! Це завжди гарна ідея! І тіло здорове і менталочка в порядку. А я обираю жити своє єдине життя і вам цього бажаю", — написала Пренткович.

Варто відзначити, що Тетяна Пренткович була заміжня за Орестом Мурійом від якого народила сина Івана. Вже згодом пара розлучилася. Невдовзі Тетяна почала зустрічатися з блогером та бізнесменом Андрієм Гонковським від якого також народила сина Адама. Пара офіційно не одружена і живе в цивільному шлюбі. Тетяна називає чоловіка своїм бойфрендом.

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