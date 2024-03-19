Обрано нового актора на роль Джеймса Бонда: хто замінить Деніела Крейга

Цього тижня актор має підписати контракт із творцями франшизи. Він був одним із головних претендентів на цю роль на думку продюсерки бондіани Барбари Брокколі.

Епопея з вибором нового актора на роль Джеймса Бонда замість Деніела Крейга, який здав свій пост, схоже, добігла кінця. Як повідомляє The Sun, цю роль офіційно запропонували 33-річному британському акторові Аарону Тейлору-Джонсону, і вже цього тижня він підпише контракт.

"Бонд — це робота Аарона, якщо він захоче її прийняти. Офіційна пропозиція перебуває на розгляді, і вони чекають відповіді. Що стосується Eon, то Аарон збирається підписати свій контракт найближчими днями, і вони зможуть почати готуватися до великого оголошення", — повідомило джерело видання.

Таким чином Аарон стане сьомим актором, який зіграв культового секретного агента з моменту запуску франшизи 1962 року.

"Я знаходжу чарівним і чудовим, що люди бачать мене в цій ролі. Я сприймаю це як великий комплімент", — відповів нещодавно Тейлор-Джонсон, коментуючи чутки про перспективу зіграти в бондіані.

Актор був одним із фаворитів на роль Бонда Фото: Aaron Taylor-Johnson/Instagram

Він почав зніматися ще дитиною, а зараз його кар'єра набирає обертів: тільки цього року він тричі з'являвся в кіно. Аарон зіграє знамениту зірку бойовиків, яка зникла безвісти, у фільмі "Занепалий хлопець" разом із Раяном Гослінгом та Емілі Блант. Також глядачі побачать його в довгоочікуваному римейку готичного горору 1922 року "Носферату" режисера Роберта Еггерса за участю зоряного акторського складу, зокрема Білла Скарсгарда, Ніколаса Голта, Лілі-Роуз Депп і Віллема Дефо. Тейлор-Джонсон зіграє і головну роль у "Крейвені-мисливці", п'ятому фільмі у всесвіті Людини-павука від Sony.

Актор був номінований на дві премії BAFTA і раніше отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану на "Золотому глобусі" за фільм "Нічні тварини".

Серед інших претендентів на роль Бонда були такі зірки як Том Гарді, Генрі Кавілл і нещодавній володар "Оскара" Кілліан Мерфі. Лідером фанатських симпатій став темношкірий актор Ідріс Ельба, проте він відмовився обговорювати свою участь у фільмі, пославшись на зайнятість у серіалі "Лютер".

Раніше Фокус писав, як у ЗМІ вперше заговорили про те, що Тейлор-Джонсон став фаворитом творців франшизи про Бонда.