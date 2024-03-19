Корисно для кишечника: 5 суперпродуктів, які допоможуть налагодити травлення

Кишківник — вкрай чутливий орган, тому швидко реагує на зовнішні впливи. Щоб підтримати травний тракт та уникнути метеоризму, закрепів та інших проблем, слід додати до свого раціону ці п'ять суперпродуктів.

Проблеми з травленням часто виникають на тлі переїдання або, коли після рясного і ситного прийому їжі, шлунок зазвичай повний і важкий. Якщо кишківник працює надто повільно, сильно страждає травлення, з'являються болі в животі, здуття і закрепи. Нормалізувати й налагодити травлення допоможуть деякі продукти. Про це пише Fit For Fun.

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Насіння льону

Фото: Freepik

Понад третину компонентів цих дрібних зерен становить клітковина (35 г клітковини на 100 грам насіння). Саме це робить лляне насіння таким корисним для травлення. Насіння льону через свою слизову структуру допомагає на довше зберегти ситість.

Щоб отримати користь від насіння льону, слід вживати до 2 столових ложок на день. В ідеалі зерна слід заздалегідь подрібнити, а потім додати їх у йогурт, кашу або вівсянку. Але будьте обережні, занадто велика кількість насіння може не тільки стимулювати травлення, а й чинити проносну дію. Також під час вживання насіння льону важливо вживати багато рідини — до 250 мілілітрів на 1 столову ложку насіння, інакше можуть виникнути закрепи.

Насіння подорожника

Лушпиння псиліума або насіння подорожника містить велику кількість неперетравлюваної клітковини, що допомагає позбутися закрепів. Завдяки такій неперетравлюваності насіння може досягти товстого кишківника, де вбирає воду і досягає об'єму, що є більшим у 10-15 разів, — це стимулює травлення і блокує закрепи. Для досягнення бажаного ефекту слід вживати одну-дві чайні ложки насіння на день і обов'язково багато пити.

Як приготувати: розмішайте чайну ложку насіння подорожника в 200 мл води, дайте йому трохи набрякнути, випийте, а потім випийте ще одну склянку негазованої води (250-300 мл).

Насінню подорожника обов'язково потрібна вода для набухання. Оскільки воно зв'язує воду, то також є ідеальним універсальним засобом від діареї.

Насіння чіа

Фото: Freepik

Насіння чіа вже давно стало одним із найпопулярніших серед корисних для здоров'я суперпродуктів. І це не дивно. Крім великої кількості білка, насіння містить багато клітковини — на 100 грамів зерен її припадає майже 38 грамів. Саме це робить його таким корисним для травлення.

За регулярного вживання в їжу стимулюється робота кишківника та виводяться токсини з травного тракту. Рослинні волокна насіння також живлять корисні бактерії кишкової флори, які значною мірою сприяють здоровому функціонуванню органу.

Насіння конопель

Крім багатьох мінералів, насіння конопель також містить білки і незамінні кислоти, які допомагають налагодити роботу кишечника.

З одного боку, вони допомагають засвоювати поживні речовини з інших продуктів і водночас активізують функції кишечника. Це робить їх чудовим помічником у разі закрепів, метеоризму та нетравлення шлунка.

Воно також легко перетравлюється та виводить токсини з кишківника. Якщо щодня поєднувати насіння льону з фруктами та овочами, це також позитивно позначиться на регулярності випорожнень.

Імбир

Фото: Freepik

Крім зерен на травлення позитивно впливає також імбир. Але це не через велику кількість клітковини, а скоріше через його приємну гостроту. Завдяки цьому імбир стимулює виділення слини і шлункового соку, що прискорює процес травлення і полегшує перетравлення їжі.

Ідеально випивати дві склянки свіжозавареного імбирного чаю (зі свіжонатертої бульби) одразу після пробудження. Одночасно з поліпшенням травлення, це допоможе зміцнити імунну систему.

Насіння чіа, імбир та інші суперпродукти, крім травного ефекту, мають безліч інших позитивних ефектів на здоров'я. Тому рекомендується регулярно вживати ці суперпродукти, щоб дійсно отримати максимальну користь.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.