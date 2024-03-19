Не робіть так: візажист назвала поширені помилки в макіяжі, які допускає кожна жінка

Мабуть, немає жінки, яка хоча б раз в житті не дивилася уроків по макіяжу. Кожна жінка мріє виглядати привабливо, тому і вчиться правильно наносити макіяж. Однак, як виявилося, багато жінок припускають певних помилок у нанесенні макіяжу.

Саме правила макіяжу можуть стати гарантією сяючого та привабливого макіяжу. Візажист Юлія Глушенко розповіла про поширені помилки в макіяжі.

Замальовувати темні кола під очима світлим консилером

За словами візажиста, багато жінок припуститися помилки в макіяжі замальовуючи темні кола під очима використовуючи консилер світлого кольору. Виявляється, на жаль, він лише підкреслює темноту. Саме тому для того, щоб приховати темні кола під очима візажист рекомендує обирати консилер, який нейтралізує відтінок. До цього критерію відносяться відтінки персикового або жовтуватого.

Наносити бронзер під виличну (скулову) кістку для того, щоб зробити щічки худими

Як розповіла Юлія Глушенко, помилкою більшості жінок є те, що вони думають, що нанісши на скулову кістку бронзер роблять обличчя худішим. Насправді для того, щоб зробити обличчя стрункішим спочатку потрібно обрати скульптор, адже він матовий, а бронзер сяючий і не зробить глибини! Скульптор потрібно наносити майже на саму виличну кістку! Таким чином обличчя буде виглядати стрункішим.

Не наносити рум'яна на обличчя або наносити лише на щічки

Юлія Глушенко також відзначила, що багато дівчат роблять помилку, коли ігнорують використання рум’ян. Саме рум'яна відповідають за колір на обличчі, за свіжість, здоров'я! А їх відсутність робить обличчя фарфоровим! А якщо рум'яна нанести не лише на щоки, а й на зону над бровками та на повіки, то вийде гармонійне поєднання кольорів на обличчі!

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Не використовувати базу під макіяж

Деякі жінки також забувають, або свідомо не використовують базу під макіяж. За словами стиліста, це велика помилка. Якщо ви хочете, щоб ваш макіяж тримався довше і виглядав привабливо протягом тривалого часу, тоді варто використовувати базу під макіяж. Саме база відповідає за стійкість.

Не мити пензлики та спонжі після макіяжу або робити це рідко

На інструментах для макіяжу — пензликах та спонжах розмножуються мільйони мікробів, адже залишки косметики і частинки вашого себуму, епідермісу — дуже сприятливе середовище для них! Саме тому, візажист наголошує, що важливо слідкувати за їх чистотою. В першу чергу це гігієна.

Юлія Глушенко наголошує, що пензлі і спонж мають бути чисті перед кожним макіяжем. В іншому випадку, з часом на обличчі починають з'являтися висипання, а згодом навіть алергія.

Нагадаємо, раніше ми писали, які кольори помад будуть у тренді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, про 5 помилок у макіяжі, які підкреслюють зморшки.