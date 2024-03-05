Не видавайте свій вік: 5 помилок у макіяжі, які підкреслюють зморшки

При правильному нанесенні макіяж може підкреслити природну красу та приховати недоліки, а при неправильному — ще більше підкреслити їх. Дізнайтеся про найпоширеніші помилки в макіяжі, які роблять вас старшими.

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Важливо пам'ятати, що макіяж — дуже індивідуальна річ і, наприклад, те, що може підкреслити недоліки в однієї людини, для іншої виявиться виграшним. Наприклад, у деяких людей темна підводка може зробити очі меншими, в той час як у інших вона створить необхідний драматичний акцент. Якщо одна з ваших цілей у макіяжі — виглядати свіжо і сучасно, уникайте цих помилок. Про це пише She Finds.

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Занадто багато тонального крему

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Занадто багато чого-небудь завжди не найкраща ідея, особливо коли справа стосується тонального крему. Мета тонального крему — створити рівну основу, яка приховає недоліки або почервоніння на обличчі. Але цей засіб не повинен замінювати коректор або консилер — два додаткові продукти, які виконують свою функцію. Натомість вам слід обрати тональну основу, яка відповідає тону вашої шкіри, включно з її відтінком (теплий, прохолодний або нейтральний).

Щойно ви знайдете відповідну основу, не потрібно наносити її на все обличчя, достатньо тільки на проблемні зони. Добре розтушуйте макіяж вологою губкою або пензлем, не забуваючи про шию. Нанесення більшої кількості тонального крему може лише підкреслити зморшки і заломи, зробивши пори ще більшими.

Темні тіні для повік

З віком наші очі можуть змінити форму і стати більш прикритими, при цьому верхня повіка може здаватися більш припухлою, приховуючи нижню. Це трохи ускладнює нанесення тіней для повік, тому деякі компенсують це, наносячи тіні дуже темного відтінку, щоб створити контраст. На жаль, будь-який надто темний колір тільки підкреслить зморшки і матиме трохи різкий вигляд. Найкраще рішення — вибрати тіні світлого або нейтрального відтінку, наприклад сіро-коричневого або бежевого, вони допоможуть візуально відкрити очі.

Нехтування бровами

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Мода на брови змінюється настільки часто, що часом складно встигати за новими тенденціями, важливо розуміти, що брови мають величезне значення в композиції обличчя. Дуже тонкі й рідкісні брови можуть додати вам кілька зайвих років. У більшості випадків вам не доведеться вкладати кошти в мікроблейдинг, просто візьміть олівець для брів відповідного відтінку і заповніть ділянки, на яких немає волосся. Важливо дотримуватися природної лінії брів і не намагатися створити форму там, де її не існує.

Темна підводка на нижню повіку

Нанесення чорної або коричневої підводки для очей на нижню повіку може візуально "закрити очі", зробивши їх меншими. Це може привернути увагу до темних кіл та інших змін навколо очей. Краще використовувати в цій ділянці тілесну підводку для очей, вона зробить ваші очі яскравішими та більшими, а погляд свіжішим.

Темна помада

Фото: Freepik

Занадто темна помада може створити безглуздий контраст, якщо тон вашої шкіри не доповнює її. Вона також може виділити невеликі зморшки навколо губ. Замість цього спробуйте обвести губи нюдовим олівцем для губ, а зверху нанести помаду нейтрального тону і блиск, щоб надати губам трохи об'єму.

Ці помилки в макіяжі може припуститися кожен, навіть якщо ви наносите макіяж уже багато років і думаєте, що кожен крок у вас відточений. Але ці помилки легко виправити, і щойно ви це зробите, то побачите суттєві зміни у своєму загальному зовнішньому вигляді, зокрема більш сучасний і свіжий вигляд.

Нагадаємо, як би ви не втомилися, обов'язково подбайте про те, щоб очистити шкіру від косметики перед сном.

Раніше Фокус писав про те, які 3 ідеї в макіяжі потрібно обов'язково спробувати у 2024 році.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.