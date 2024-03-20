Принц Вільям пожартував про відсутність Кейт Міддлтон

Після тривалої відсутності дружини майбутнього британського короля на публіці в мережі всерйоз занепокоїлися станом принцеси. Втім, одразу після операції в січні 2024 року палац повідомив, що вона не повернеться до роботи раніше Великодня.

Принц Вільям продовжує виконувати свої королівські обовʼязки на фоні хвороб батька та дружини. Про це пише Page Six.

Напередодні принц Уельський відвідав галерею Millennium на півночі Англії, щоб обговорити зусилля щодо боротьби з бездомністю з місцевою коаліцією Homewards Sheffield.

Син британського короля Чарльза ІІІ був, судячи з усього, у гарному настрої, оскільки його сфотографували під час зустрічі з широкою посмішкою, та він пригадав Кейт Міддлтон, яка наразі відновлюється після операції на черевній порожнині. Вільям пожартував над одним гостем: "Це зона моєї дружини, їй потрібно тут сидіти".

Принц Вільям

Це перший офіційний вихід принца Вільяма після того, як він вийшов з коханою на фермерський ринок у Віндзорі, розвінчуючи всілякі змови та чутки щодо принцеси Уельської.

Кейт Міддлтон та принца Вільяма помітили на фермерському ринку

З тих пір, як Кетрін перенесла операцію на черевній порожнині в січні 2024, і Кенсінгтонський палац зазначив, що вона не буде працювати до Великодня, фанати королівської родини міркували, чому її насправді не бачать на публіці. Зокрема, поширювалися чутки про зради принца Вільяма та позашлюбну дитину.

А практично під кожним дописом на сторінках королівської родини фанати запитують, де Кейт.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон помітили на фермерському ринку.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення принцеси Уельської та "смерть" короля Чарльза ІІІ.