Демі Мур привітала Брюса Вілліса з днем народження (фото)

19 березня 2024 року хворий на деменцію актор відзначив 69-й день народження. До нього звернулися найближчі люди.

61-річна американська акторка Демі Мур привітала колишнього чоловіка Брюса Вілліса з 69-річчям. Знімками з іменинником зірка екрану ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

"З днем народження, БВ! Ми любимо тебе і безмежно вдячні за тебе", — написала Демі Мур.

Зокрема, вона показала нещодавнє фото з хворим на деменцію актором, знімок "міцного горішка" з поки єдиною онукою Луеттою та архівний кадр Брюса з трьома доньками від Демі Мур — Румер, Скаут та Таллулою.

Брюс Вілліс відзначив 69-річчя

"Дякую за люблячий приклад виховання дітей навіть після розлучення. Ви допомагаєте своїм дітям більше, ніж думаєте", "З днем народження, милий Брюсе!", "Їхні стосунки — наймиліша річ", — приєднуються до привітань Вілліса фоловери Демі в соцмережі.

Пара була одружена з 1987 по 2000 роки. Вони тричі стали батьками та вже навіть дідусем та бабусею. Навесні 2023 року старша донька експодружжя Румер народила доньку Луетту.

Брюс Вілліс з онукою Фото: Instagram @rumerwillis

Друга дружина голлівудського актора Емма Гемінг-Вілліс також публічно привітала іменинника.

"Як і ви, ми його просто обожнюємо. Те, чого ви можете не знати, але, можливо, ви можете уявити, що бути закутаною в його обійми — найбезпечніше місце у всьому світі. Він справжній джентльмен. З такою любов'ю віддавати і ділитися… З днем народження, коханий", — написала кохана Брюса Вілліса.

Брюс Вілліс з донькою

У подружжя підростають двоє доньок — Мейбл та Евелін.

Старша донька іменинника Румер тим часом показала низку архівних кадрів з батьком.

"Ти найкращий тато, на якого я могла лише сподіватися. Дякую за твою щедрість, твою дурність і серце. Лу любить тебе так сильно. З днем народження, татусю", — написала спадкоємиця Демі Мур та Брюса Вілліса.

Брюс Вілліс зі старшою донькою

Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок та онуку.

Також Фокус писав про хворобу доньки Брюса Вілліса.