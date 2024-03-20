Двійник Кейт Міддлтон відреагувала на історію навколо зникнення принцеси Уельської
Гайді Аган є одним із найреалістичніших двійників Кейт Міддлтон. Вона заробляє на цій схожості з 2012 року.
43-річна британка Гайді Аган з Нортгемптоншира опинилася в центрі уваги після того, як навколо тривалої відсутності Кейт Міддлтон на публіці почали з'являтися найрізноманітніші теорії змови. Зокрема, навіть мала місце версія про те, що принцеса Уельська мертва, і її на публіці замінює інша жінка. Аган — найточніший двійник королівської особи, тому не дивно, що саме їй приписували появу на фермерському ринку у Віндзорі. У бесіді з Mirror Гайді спростувала ці домисли.
Жінка, яка копіювала Кейт протягом 12 років, розповіла, що, коли королівське подружжя відвідувало Windsor Farm Shop, вона давала уроки в танцювально-музичній театральній трупі.
"Очевидно, були деякі припущення про те, чи були на цих кадрах і кадрах Кейт і Вільям. Насправді, мої власні соціальні мережі збожеволіли, оскільки люди думають, що це я, але я знаю, що це не так. Я в той час була на роботі, тому знаю, що це не я. Жарти про Кейт — це одне, але нам потрібно дати їй час зараз, і я впевнена, що вона повернеться після Великодня, як і було сказано раніше", — заявила вона.
Після того, як у 2012 році багато хто відзначив її приголомшливу схожість з королівською особою, вона змінила рід діяльності, залишивши свою роботу в ресторані в Кеттерінгу, і стала з'являтися в ролі двійника Кетрін. Гайді встигла попрацювати в США, Австралії та Китаї. Аган також працювала разом із колегами, які видавали себе за принца Вільяма. За один виступ їй платять від 650 фунтів стерлінгів.
Але нещодавні публікації в її Instagram надали платформу для теоретиків змови.
Під нещодавнім повідомленням один із користувачів написав: "Скільки вам заплатили за те, що ви прикидалися нею на фермерському ринку?" Інший сказав: "Знайшов її. Вона в порядку."
"Оскільки Кейт перенесла операцію, я давала концерти, на які приходила, і люди говорили: "Є Кейт", тож це почалося як жарт на тему "ми знайшли Кейт", але тепер це дійсно має припинитися", — вважає Аган.
Раніше Фокус писав, скільки заробляє двійник Кейт Міддлтон.