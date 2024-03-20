Знижують холестерин і сповільнюють старіння: 3 причини їсти насіння чіа
Насіння чіа — один зі стародавніх продуктів, справжнє джерело ненасичених жирних кислот омега-3, які корисні для краси та здоров'я.
Сьогодні вибір продуктів настільки широкий і різноманітний, що людина може складати свій раціон на основі поживних властивостей та користі продуктів. Серед найкорисніших продуктів, які рекомендують дієтологи, — насіння льону, конопель, гарбузове насіння, гречка, кунжут, амарант. Список можна було б продовжувати, але є особливий суперпродукт — насіння чіа. Дієтолог пояснює, чому воно обов'язково має бути у вашому раціоні. Про це пише Vogue Italia.
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Чіа — однорічна трав'яниста рослина, яка належить до того ж сімейства, що й м'ята. Хоча властивості цього насіння були відомі ще доколумбовому населенню, назва "чіа", скоріш за все, має іспанське походження і походить від іменника chía, який перекладається як "олія" або "жир".
Корисне для серця
Дієтологиня Марія Хосе Кріспін підкреслює, що насіння чіа характеризується високим вмістом поліненасичених жирних кислот оменга-3, а також лінолева кислота, яка знижує ризик серцево-судинних захворювань, таких як серцевий напад та інсульт. Кріспін зазначає, що насіння чіа також багате на фітостероли, хімічні сполуки рослинного походження, які допомагають знизити рівень "поганого" холестерину в крові і, як наслідок, ризик атеросклерозу.
Мають антиоксидантні властивості
Ще одним аргументом на користь насіння чіа є високий вміст клітковини, що робить його ідеальною їжею для контролю не тільки рівня холестерину, а й рівня цукру в крові. Крім того, воно багате на поліфеноли, природні органічні речовини з антиоксидантними властивостями, які здатні протидіяти утворенню вільних радикалів, тим самим сприяючи сповільненню старіння, зменшенню запалень і ризику раку.
Сприяють здоров'ю шкіри
Вживання насіння чіа також позитивно впливає на здоров'я шкіри. Як пояснює Кріспін, "протизапальні ефекти, спричинені високим вмістом омега-3, характерним для насіння чіа, відображаються на шкірі, зменшуючи лущення, дерматит та свербіж". Тож насіння чіа корисне не лише для здоров'я, а й впливає на вашу зовнішність.
Як включити їх у свій раціон
Дієтологиня рекомендує насіння чіа через його високий вміст омега-3 та антиоксидантні властивості. Насіння можна вживати в будь-який час, але в ідеалі це робити ввечері: "Вважається, що під час сну в мембранах нейронів відбувається поповнення жирних кислот", — пояснює вона. "На цій нічній фазі відновлення нашому мозку необхідні омега-3. Однак, треба сказати, що незаперечних наукових доказів на підтримку цієї тези поки що немає".
Альтернатива молочним продуктам
Кріспін зазначає, що насіння чіа також багате на мінерали, особливо кальцій, що робить його ідеальною альтернативою для тих, хто не їсть молочні продукти.
Варіанти включення насіння чіа у свій раціон дуже різноманітні. Ви можете додавати його в йогурт, смузі, фруктові салати або використовувати як гарнір.
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