Автор відео з Кейт Міддлтон на ринку спростував найскандальніші чутки про принцесу

Нельсон Сільва, який зняв відео з Вільямом і Кейт для своєї сім'ї, шокований тим, які теорії та чутки поширюють навколо принцеси Уельської.

Відео з Кейт Міддлтон і принцом Вільямом, яке зняв один з очевидців, одних фанатів королівської сім'ї потішило і заспокоїло, а в інших знову викликало безліч запитань. Знайшлося чимало тих, хто вважає, що на ньому — несправжня принцеса Уельська, і теорія змови має місце. Однак 40-річний Нельсон Сільва, який і зняв ці кадри, у розмові з The Sun спростував чутки і назвав домисли людей, які висувають теорії змови, "маячнею".

"Я не стільки шокований тим, що ці коментарі тривають, я просто не розумію, як саме вони можуть продовжувати. Це відео ясно показує її і Вільяма. Я бачив їх на власні очі. Це була абсолютно спокійна ситуація. Що ще потрібно, щоб залишити Кейт у спокої? Я думав, що після того, як це вийде, вони замовкнуть. Але ці люди зараз так захоплені драмою", — сказав чоловік.

За його словами, він зіткнувся з королівським подружжям в обід у суботу, 16 березня, в магазині Windsor Farm Shop. Він був упевнений, що своїм відео він покладе край ажіотажу навколо принцеси Уельської, але все вийшло з точністю до навпаки.

Після того як запис з'явився в мережі, люди припустили, що Кейт була занадто високою для відео, що це була не вона, та й узагалі кадри було записано в грудні, тому що на задньому плані були "різдвяні прикраси". В Інтернеті пишуть, що справжня Кейт мертва, у комі або розлучилася з чоловіком, і в неї забрали дітей.

Сільва каже, що зняв відео, щоб показати його своїй родині. Спочатку він побачив Вільяма і Кейт у магазині, де вони "розмовляли з персоналом і сміялися", а потім помітив, як пара йшла до машини, щоб поїхати додому.

Зі свого боку незалежна репортерка ВВС Соня Маклафлан зазнала критики за те, що роздмухала полум'я прихильників теорії змови, опублікувавши в соцмережі свою точку зору.

"Викликає занепокоєння той факт, що такі газети, як The Times, повідомляють про це як про факт. Заголовок "Кейт уперше з'явилася на публіці", хоча це явно не вона. Як хтось сказав. Можливо, парочка двійників влаштувала біду", — написала вона. Щоправда, потім запис було видалено.

Соня Маклафлін підозрює, що на відео двійники Фото: скрін

Коментуючи відео, в якому принцеса порівнюється з іншими її минулими фотографіями, вона додала: "Очевидно, що це не Кейт. Деякі газети повідомляють про це як про факт. Але це не вона. Ніяких теоретиків змови, але все дуже дивно".

Історія з відео дійшла до того, що навіть Гайді Аган, найреалістичніший двійник Кейт Міддлтон, зазнала шквалу запи тань і змушена була спростувати, що вона замінює принцесу для фото і відео.

Раніше Фокус писав, що таролог розповіла про зникнення Кейт Міддлтон.