У Лондонській клініці порушили конфіденційність Кейт Міддлтон, — ЗМІ

Керівництво медичного закладу розпочало розслідування через звинувачення в порушенні конфіденційності дружини майбутнього короля Великої Британії. Тут їй зробили операцію на черевній порожнині в січні 2024 року.

Лондонська клініка, де оперували Кейт Міддлтон, розпочала розслідування у зв’язку зі скаргами на те, що співробітники намагалися отримати доступ до особистих медичних записів принцеси Уельської. Про це пише Mirror.

Керівництво відомого медичного закладу розпочало розслідування через звинувачення в порушенні конфіденційності дружини майбутнього короля Великої Британії, коли вона була пацієнткою у Лондонській клініці в січні 2024 року. Як повідомляється, принаймні одного співробітника було спіймано при спробі отримати доступ до медичних записів щодо стану здоровʼя Кетрін.

Лондонська клініка

"Це серйозне порушення безпеки та неймовірно збитково для лікарні, враховуючи її бездоганну репутацію в лікуванні членів королівської родини. Керівники лікарні зв’язалися з Кенсінгтонським палацом одразу після того, як їм було доведено інформацію про інцидент, і запевнили, що палац проведе повне розслідування. Увесь медичний персонал був вкрай шокований і збентежений цими звинуваченнями", — розповідає інсайдер видання.

Як відомо, отримання доступу до медичних записів пацієнта без його згоди є кримінальним злочином для персоналу медичного закладу.

У Лондонській клініці відмовилися коментувати ці заяви, але сказали: "Ми твердо переконані, що всі наші пацієнти, незалежно від їхнього статусу, заслуговують на повну конфіденційність і конфіденційність щодо їхньої медичної інформації".

Принцесу Уельську вже повідомили про ймовірний інцидент. Втім, її реакція наразі невідома.

"Я кажу це як людина, яка все ще перебуває на медсестринському обліку, що правила дуже, дуже зрозумілі для всіх пацієнтів. Якщо ви не доглядаєте за цим пацієнтом або якщо вони не дали вам своєї згоди, ви не повинні переглядати записи пацієнтів", — зазначила міністерка охорони здоровʼя Марія Колфілд.

Лондонська клініка

Вона додала, що, як зрозуміла, поліцію вже попросили розглянути претензії.

Протягом багатьох років медичним закладом британської королівської родини була лікарня короля Едуарда VII, непомітно розташована в лондонському медичному районі Гарлі-стріт. Тут проходили лікування принц Філіп, королева Єлизавета ІІ, королева Камілла. Втім, новий британський король Чарльз ІІІ та його невістка чомусь обрали інший медичний заклад — Лондонську клініку. Королівська експертка Еммі Гріффітс пояснила, що певні фахівці з лікарні короля Едуарда VII перейшли в цю клініку.

"Отже, зв’язок є. Люди часто обирають лікарню на основі консультанта та допомоги, яку вони отримають", — розповіла Гріффітс.

Після операції Чарльза через збільшену простату йому діагностували рак. Наразі він лікується та передав частину обовʼязків дружині Каміллі та сину Вільяму.

"Його Величність пройшов курс лікування від доброякісного збільшення передміхурової залози, під час якого було виявлено окреме занепокоєння та діагностовано як форму раку. Тепер він отримає відповідне лікування для цього другого захворювання", — йшлося в офіційній заяві.

Король Чарльз ІІІ Фото: The Royal Family

До Кейт Міддлтон наразі прикута особлива увага преси та фанатів монаршої родини, адже офіційно вона востаннє виходила на публіку в кінці грудня 2023. Після операції на черевній порожнині офіційні представники монаршої персони повідомили, що вона відійшла від обовʼязків, як мінімум, до Великодня.

Втім, повідомлення Кенсінгтонського палацу мало хвилюють прихильників родини Уельських, які почали активно міркувати, куди ж насправді зникла дружина принца Вільяма. Навіть кадри принцеси з чоловіком на фермерському ринку у Віндзорі не допомогли фанатам заспокоїтися, адже дехто вважає, що жінка на відео не схожа на Міддлтон.

Кейт Міддлтон та принца Вільяма помітили на ринку

Нагадаємо, Кейт Міддлтон помітили на фермерському ринку.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на зникнення принцеси Уельської та "смерть" короля Чарльза ІІІ.