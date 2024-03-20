8 трендових моделей купальників, які будуть в моді у 2024 року (фото)

До літа залишилося два місяці, а це значить, що в стрічці соціальних мереж все менше фото з гірськолижних курортів, які незабаром повністю замінять фото в купальниках.

Сюрприз! Якщо ви пропустили що на вулиці вже майже закінчився перший місяць весни. Це може означати лише одне: сезон купання близько. Незалежно від того, чи ви вже забронювали перші літні канікули, найменше, що ви можете зробити, це почати планувати свій гардероб для цієї відпустки. Про те, які купальники будуть в тренді у 2024 році розповіло видання Еlle.

Кокетка Фото: elle.com

Кокетка, продовження

Це скрізь — від моди до декору, від наших телефонів до нашого волосся та нашого взуття. А тепер наші купальники. Феномен кокетки (вона ж одержимість ультрарожіночною естетикою) продовжуватиметься, нікого не дивуючи, до літа. Будьте готові побачити безліч бантів, дитячого рожевого кольору, рюшів.

Майо Манія Фото: elle.com

Майо Манія

Суцільні купальники – це легка класика, але завдяки ефекту Софії Річі та елегантному поверненню Памели Андерсон у центрі уваги вони знову в тренді.

Блискучі прикраси Фото: elle.com

Блискучі прикраси

Прикріплені ланцюжки на талії або інші блискучі дрібнички, щоб ви могли блищати на сонці. Або ж зверніть увагу на купальники в які вже вбудовані прикраси та аксесуари.

Бандо Фото: elle.com

Бандо

Повернення естетики 70-х. Бандо також повернулися. Вони легкі для літа та відповідають відродженню бохо-шику.

Мінімалізм 90-х Фото: elle.com

Мінімалізм 90-х

Мінімалістичні форми, чіткі лінії та однотонні кольори (наприклад, чорний, улюблений) — це, як правило, класика моди, але вони особливо приємні в купальниках. Класичні високі стегна, зухвалий низ завжди буде в моді, але цього року, зокрема, буде величезний попит на низьку посадку 90-х.

Читайте також: 58-річна Елізабет Герлі показала струнку фігуру в купальнику

Скульптурна форма Фото: elle.com

Скульптурна форма

Купальники з більшим покриттям ніколи не важжалися найстильнішими чи крутими. Однак не цього року. Більше брендів зосереджуються на елементах корекційного одягу, які можна непомітно вставити в купальник за допомогою компресійних тканин і навмисної конструкції. Ці елементи пропонують необхідну підтримку та бажані ефекти скульптури, які можуть підвищити впевненість будь-кого.

Фото: elle.com

Кольори природи

Яскраві неонові купальники могли бути популярними в 2010-х, але не у цьому десятилітті. Цього року купальники — це природні кольори: сині, зелені, коричневі та нейтральні. Просто подумайте про те, у якому середовищі ви опинитесь: вода, пісок і тропічне листя.

Фото: elle.com

Відродження

Для тих, хто не прихильний до тонкої естетики, максималізм повертається, і веселі принти не є винятком. Будь то на пляжі, біля озера чи біля басейну, сміливий візерунок обов’язково виділятиметься. У наступному сезоні ми бачимо чудові тропічні, ботанічні та екзотичні принти з яскравою бірюзою та коралами на заході сонця.

Нагадаємо, раніше ми писали, 51-річна Софія Вергара продемонструвала підтягнуте тіло в зеленому купальнику. Крім цього, Фокус писав, Тіна Кунакі продемонструвала фігуру в білосніжному купальнику.