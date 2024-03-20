11 трендів весняних курток, що будуть актуальні цією весною (фото)

Весна вже у самому розпалі, а значить незабаром настане день, коли всі знімуть зимові пуховики і замінять їх на щось легше. Звісно у багатьох в шафі вже є минулорічна весняна куртка, яка стане в пригоді для перехідного періоду.

Однак, для тих, хто все ж планує замінити верхній одяг цього сезону варто знати, що буде в моді у 2024 році. Модний стиліст Одрі Кейт Лопес розповіла для видання Byrdie, які куртки будуть актуальні незабаром.

"Цієї весни буде менше супервеликих, потужних плечей і прикрас, які були в тренді останніх кілька років. У новому сезоні буде більше "позиченого у хлопців" (робочий одяг, шкіра, бомбер, тренч) і супержіночних деталей (стьобані, букле, принти, укорочені силуети та чіткі лінії талії), — пояснила модний стиліст.

Шкіряні куртки прямокутної форми Фото: byrdie.com

Шкіряні куртки прямокутної форми

Шкіряні куртки, як і джинсові, ніколи не виходять з моди. За словами стиліста, шкіряні куртки поза часом — вони є основним елементом гардероба, який може поєднуватися майже з усім. Шкіряна куртка весни 2024 не схожа на мотокуртки з кишенями, нецентральними блискавками, ременями та багатьма прикрасами. Нова шкіряна куртка більше нагадує 90-ті, початок 2000-х з класичним квадратним силуетом, простим коміром і мінімалістичним дизайном.

За словами стилістки Лопес, оновлена шкіряна куртка має андрогінний силует, який підходить до будь-якого стилю, і вона чудово поєднується як з традиційним чоловічим, так і з жіночим одягом та аксесуарами.

Силуети бомбардувальника Фото: byrdie.com

Силуети бомбардувальника

Куртка-бомбер залишається обов’язковим елементом верхнього одягу навесні 2024 року.

"Укорочений силует і затягнуту талію легко поєднувати з модними вільними штанами та спідницями", — каже Лопес.

Твідовий піджак Фото: byrdie.com

Твідовий піджак

Софія Річі Грейндж популяризувала спокійну розкіш і стару естетику грошей у 2023 році, і ця тенденція збережеться в 2024 році. Однак тепер законодавці моди поєднують твідові піджаки не зі спідницями, а з джинсами, простими білими футболками, футболками з малюнком і багатошаровими аксесуарами.

"Твідовий піджак — ідеальний перехідний предмет для весни", — каже стиліст. .

Вона рекомендує поєднувати такий піджак з футболкою з малюнком і широкими джинсами-бойфрендами для ідеального зручного та шикарного вигляду.

Багато принтів Фото: byrdie.com

Багато принтів

Напевно, ви чули про естетику мафіозних дружин — модний тренд, натхненний Сопрано, який підтримує леопардовий принт і сміливий стиль. Попри те, що назва тренду була в центрі дискусій, естетика, беззаперечно, доводить, що у 2024 році яскравий піджак переживає момент.

Стиліст зазначає, що цієї весни обов’язковими є яскраві кольори та принти (зокрема тварини, квіти, геометричні візерунки тощо).

"Куртки з принтом справді можуть об’єднати цілий образ — від базового до зіркового вуличного стилю. Навіть якщо ви одягнені в спортивні штани або джинси та футболку, у цій куртці буде весь образ", — наголошує стиліст.

Короткі тренчі Фото: byrdie.com

Короткі тренчі

Тренчі є основним весняним продуктом, і цього року, за словами Лопес, варто очікувати значно коротших силуетів.

"Цієї весни ви можете очікувати укорочену версію — це чудовий варіант, якщо традиційний тренч занадто важкий для вашої фігури або ви хочете накинути щось легке. Укорочений тренч буде схожий на джинсову куртку та шкіряну куртку у 2010-х роках — класичний стиль", — відзначає стиліст.

Щоб збалансувати укорочений стиль тренча, вона рекомендує надягати його з низом із завищеною талією, незалежно від того, чи це джинси, штани чи спідниця.

Барвисті тренчі Фото: byrdie.com

Барвисті тренчі

Тренчі кольору хакі є класичними й, отже, завжди в моді, але цього року несподівано популярні яскраві тренчі.

"Класичний тренч кольору хакі проник у всі наші гардероби за останні пару років, і тепер ми робимо крок за межі нейтральних рамок і додаємо веселих яскравих кольорів, які кричать про весну та барвистий одяг. Це чудовий варіант, якщо ви хочете додати яскравості своєму гардеробу, мати улюблений колір, який хочете регулярно носити, або вам потрібно щось, щоб скрасити дощові весняні дні",- говорить Лопес.

Фото: byrdie.com

Зелений піджак

Пам’ятаєте зелений піджак кольору хакі з великими кишенями середини 2010-х? Вони повернулись.

"Майже кожна дівчина Pinterest мала армійський зелений піджак у поєднанні з ефектним намистом і черевиками для верхової їзди. Смертельна хватка, яку він мав на нас у середині 2010-х — приблизно з 2014 по 2016 рік — була нереальною. Тепер вона повертається, але в оновленому вигляді. Ми бачимо корисні деталі в різних куртках, наприклад, кілька передніх кишень, схожі силуети та ґудзики", — говорить стиліст.

Головна відмінність полягає в тому, що цього року універсальні куртки не просто зелені. Для оновленої версії цього тренду ви можете вибрати денім, колір хакі, принт або класичний оливково-зелений колір.

Фото: byrdie.com

Спортивні стилі ретро

Стиль 90-х продовжить впливати на нас у 2024 році, однак цього року вся справа в відродженні спортивних курток.

"Тенденція повернення до 90-х проявлятиметься у всьому. На відміну від деяких інших тенденцій весняних курток, спортивні куртки охоплюють багато жанрів, починаючи від університетських і мотокурток, до нейлонових вітровок", — наголошує стиліст.

За її словами, нейлонові вітровки та імітаційні блискавки найкраще поєднуються зі спортивними образами. Водночас університетські куртки та мотокуртки, легко одягати до будь-якого одягу: від легінсів, джемперів і спортивних бюстгальтерів до маленьких чорних суконь, комбінезонів.

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Стьобані куртки Фото: byrdie.com

Стьобані куртки

Протягом десятиліть жінки приймали та переробляли багато моделей одягу, які спочатку були призначені для чоловіків. Саме тому у 2024 році в тренді будуть стьобані куртки.

Як відзначає стиліст, їх легко поєднати з повсякденним образом, але також вони круто виглядають на летючій квітковій сукні. Те, що ваша куртка підходить для відпочинку, не означає, що весь ваш одяг має бути таким (якщо ви цього не хочете). Лопес вважає, що такі робочі куртки неочікувано добре поєднуються з туфлями на шпильках, спідницями та навіть офісним одягом.

Джинсові куртки-сорочки великого розміру Фото: byrdie.com

Джинсові куртки-сорочки великого розміру

Деніму є місцем у кожній шафі, не лише у вигляді джинсів, а й у вигляді піджаків.

"Денім ніколи не вийде з моди, але замість приталеної традиційної джинсової куртки ми повернемося до оверсайз джинсової куртки 2010-х у стилі інді та навіть до куртки-сорочки з легшої тканини та чіткою талією з поясом", – відзначає стиліст.

Джинсова тканина — це повсякденний елемент гардероба, який добре поєднується майже з будь-яким одягом, починаючи від спортивних наборів і закінчуючи весняними сукнями та спідницями з воланами.

Блейзери Фото: byrdie.com

Блейзери

У 2024 році ми все ще любимо квадратні, оверсайз-силуети, але ми також звертаємося до трендів весняних курток, особливо коли мова йде про блейзери.

"Якщо ви ненавиділи надвеликий блейзер 80-х років, то я рада повідомити, що в тренді звужений силует з блейзерами з чіткою лінією талії — деякі навіть мають ремені в тон, і це додає жіночий силует тренду", — каже Лопес.

Додаючи до свого гардероба блейзер, пам’ятайте, що мета – підкреслити вашу форму. Через це ви можете носити його з тонкими джинсами, штанами або спідницею-олівцем. Крім того, ви можете носити його з прямими джинсами 90-х.

Нагадаємо, раніше ми писали, візажист назвала поширені помилки в макіяжі, які допускає кожна жінка. Крім цього, Фокус писав, які моделі топів будуть в тренді цієї весни.