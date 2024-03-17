Які моделі топів будуть в тренді цієї весни (фото)

Початок весняного сезону це найкращий час оновити гардероб та познайомитися з найгарячішими трендами сезону! Звісно переважно всі одразу кидаються на заміну верхнього одягу та взуття, а тільки потім на всі інші деталі гардероба: сукні, спідниці, штани, светри, блузи та топи.

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Весна — це завжди перехідний етап, тому саме в цей період є актуальним підбір топів для верху образу. Саме тому стиліст Анна Боброва розповіла, які актуальні моделі топів будуть в тренді цією весною.

Напівпрозорі та мереживні топи Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Напівпрозорі та мереживні топи

Найпопулярніші тренди у весняному модному світі цього року включають напівпрозорі топи. Цей варіант верхнього одягу поєднують в собі легкість та елегантність, що робить їх ідеальним вибором для весняного сезону. Такі топи можна поєднувати як з джинсами, так і зі спідницями або шортами, створюючи стильний і модний образ.

Топи-поло з коротким та довгим рукавом Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Топи-поло з коротким та довгим рукавом

Топи-поло також будуть популярним трендом у моді цією весною. Цей вид одягу поєднує у собі класичні елементи поло та сучасний стиль топа, створюючи унікальний і стильний вигляд. Їх часто виготовляють з легких матеріалів, що дозволяє комфортно відчувати себе в спекотну погоду. Вони чудово підходять як для офісного, так і для повсякденного стилів.

Оголені плечі Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Оголені плечі

Формування моди з оголеними плечима почалося ще близько 10 років тому і з того часу залишається популярним трендом. За словами стилістів, цей варіант топів виглядає дуже стильно і жіночно, а також ідеально підходить для весняно-літнього часу. Топи з оголеними плечима відмінно поєднуються як з джинсами, так і зі спідницями. Такий вибір гарно виглядає як в повсякденному образі, так і на вечірці. Головне — вибрати ту модель, яка вам підходить за кольором і фасоном.

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Сорочки з обʼємними рукавами Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Сорочки з обʼємними рукавами

За словами стиліста, звичайні сорочки з об'ємними рукавами будуть дуже популярними в цьому сезоні. Цей тренд можна побачити в різних колекціях відомих дизайнерів та брендів. Об'ємні рукави надають сорочці цікавого вигляду і дозволяють виділитись з натовпу.

Декоровані квітами топи та сорочки Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Декоровані квітами топи та сорочки

Сорочки та топи з декором у вигляді квітів є наразі дуже популярним трендом у моді. Саме тому стиліст рекомендує звернути на них увагу вже цією весною.

Блузи в романтичному стилі Фото: https://www.instagram.com/annaminchenko/

Блузи в романтичному стилі: волани та оборки

Стиліст Анна Боброва також рекомендує звернути увагу цієї весни на блузи в романтичному стилІ, які будуть дуже популярними цього сезону. Трендові деталі включають в себе фліртуючі рюші, відкриті плечі, декоративні оборки та вишукані мереживні вставки.

Нагадаємо, раніше ми писали, стильні варіанти жіночих блузок на весну 2024. Крім цього, Фокус писав, палаццо та прямого крою: які джинси сірого кольору будуть в моді весною 2024.