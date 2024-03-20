Як позбутися холки на шиї: 5 простих вправ, які покращать поставу

Правильна красива постава — це не тільки красиво, проблеми з поставою загрожують багатьма проблемами зі здоров'ям. Якщо у вас сидяча робота і вже з'явилася холка, скористайтеся вправами, які допоможуть його прибрати.

Багато жінок страждають від так званого вдовиного горба або холки на шиї. Це деформація хребта, спричинена тривалим сидінням або неправильною поставою. Крім зорової деформації, вдовий горб провокує болі в шиї та спині. Однак не варто впадати у відчай, виправити цю проблему допоможуть спеціальні вправи. Про це пише Fit For Fun.

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Фото: Freepik

Вдовий горб (гіперкіфоз) ще називають холкою, ботанічною шиєю або відьомським горбом. Але в нього є багато інших назв.

Причини холки можуть бути різними: деформація хребта через використання смартфонів або тривале сидіння перед комп'ютером.

Ось інші можливі причини вдовиного горба:

погана постава,

брак фізичної активності,

слабка м'язова система спини,

травми,

природний процес старіння,

остеопороз або хвороба Бехтерева,

пухлини в хребті.

Вдовий горб — не просто косметичний дефект, його наявність може спричинити низку побічних ефектів: біль напруження в шиї, руки і кисті нахилені всередину, кругла верхня частина тіла, яка робить вас нижчими на зріст.

Як можна запобігти вдовиному горбу

Фото: Freepik

Якщо у вас сидяча робота, перше, на що слід звернути увагу, — це ергономічне робоче місце.

Обов'язково регулярно займайтеся у вільний час спортом. Наприклад, курси йоги або пілатесу можуть поліпшити здоров'я спини. У крайніх випадках від вдовиного горба допомагають фізіотерапія та масажі.

Вправи проти вдовиного горба

Встаньте вільно і розкрийте руки, ніби хочете когось обійняти. Потім відведіть їх трохи назад, поки не відчуєте напруження в лопатках. Утримуйте це положення протягом 30 секунд. Опустіть плечі вниз, а потім потягніть передпліччя вгору якомога вище. Це створює свого роду букву W. Переконайтеся, що голова перебуває прямо. Утримуйте це положення протягом 30 секунд.

Фото: Freepik

Зчепіть руки за спиною, потім потягніть їх донизу і назад якомога далі, поки не відчуєте напруження між плечима. Утримуйте це положення протягом 30 секунд. Сядьте прямо, зігнувши ноги. Візьміться обома руками за потилицю і повільно підштовхніть лікті вперед до підборіддя. Слідкуйте за тим, щоб ваша спина залишалася прямою. Утримуйте положення протягом 30 секунд. Встаньте на коліна прямо перед стільцем і зіпріться на нього ліктями. Візьміться за потилицю, а потім потягніть корпус назад, одночасно відводячи голову назад.

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Раніше Фокус писав про те, як почати тренувати м'язи, що відповідають за вертикальне положення тіла, щоб виправити поставу і стати вищим.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.