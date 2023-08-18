Ніколи не пізно: 7 способів виправити поставу, навіть якщо ви вже дорослі

Якщо ви думаєте, що у дорослому віці поліпшити поставу неможливо, то помиляєтесь. У вас є можливість позбутися сутулості, якщо ви дотримуватиметеся цих порад і рекомендацій.

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З віком підтримання гарної постави стає все більш важливим для нашого здоров'я загалом. М'язовий дисбаланс, біль у суглобах та зниження рухливості можуть бути результатом поганої постави. Тим не менш, якщо у вас є бажання і ви готові докласти до цього деяких зусиль, то отримаєте масу бонусів, серед яких енергія та впевненість у собі. Про це пише Onlymyhealth.

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"Неправильна постава може призвести до дискомфорту, а також до негативних станів здоров'я, які можуть погіршитися з віком. Все починається, за великим рахунком, з лінощів. Люди часто приймають неправильну поставу, тому що вважають, що так вони почуватимуться більш комфортно, але це має протилежний ефект. Спинний мозок насамперед ушкоджується через неправильну сидячу пози, яка пізніше може перетворитися на кошмар", — сказав фізіотерапевт доктор Ерам Різві.

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Першим кроком до покращення постави є усвідомлення. Протягом дня звертайте увагу на те, як ви сидите, стоїте та ходите. Зберігайте нейтральний хребет, розслабляючи плечі, піднімаючи голову й утримуючи підборіддя паралельно до підлоги. Перевіряйте себе, щоб переконатися, що ви ходите чи сидите рівно. Отже, що ще можна зробити, щоб виправити поставу?

Зміцнюйте м'язи

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Сильні м'язи кора забезпечують стабільну основу хорошої постави. Займайтеся вправами, націленими на м'язи живота та спини, такими як планка, місток та пілатес. Зміцнення цих м'язів допоможе підтримати ваш хребет та сприятиме правильному вирівнюванню.

Використовуйте ергономічні меблі

Інвестуйте в ергономічні меблі та аксесуари, які підтримують правильну поставу. Вибирайте стільці з поперековою опорою, столи з регульованою висотою та підтримуючі подушки. Подумайте про використання столу для стояння, щоб чергувати сидіння та стояння протягом дня, зменшуючи навантаження на спину та покращуючи поставу.

Регулярно робіть розтяжку

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Збереження гнучкості має вирішальне значення для здорової постави. Увімкніть вправи на розтяжку у свій розпорядок дня, щоб м'язи залишалися еластичними та не ставали напруженими та обмеженими.

Зосередьтеся на розтяжці грудей, плечей, стегон та підколінних сухожиль, щоб нейтралізувати наслідки тривалого сидіння або сутулості.

Практикуйте правильну техніку підйому

Неправильна практика підняття ваг може призвести до перенапруги спини і поставити під загрозу вашу поставу. Не забувайте згинати коліна, тримати спину прямо і піднімати вагу м'язами ніг щоразу, коли вам потрібно підняти щось важке. У разі підйому уникайте скручування тіла і при необхідності звертайтеся за допомогою.

Підтримуйте здорову вагу

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Зайва вага може створити додаткове навантаження на суглоби та вплинути на поставу. Прагніть підтримувати здорову вагу за допомогою збалансованого харчування та регулярних фізичних вправ. Скинувши зайві кілограми, ви зменшите навантаження на спину, і вам буде легше підтримувати правильну поставу

Носіть правильне взуття

Правильне взуття необхідне підтримки хорошої постави. Вибирайте взуття, що забезпечує достатню підтримку склепіння стопи, амортизацію та зручну посадку. Уникайте високих підборів або взуття, в якому ваші ноги протягом тривалого часу перебувають у неприродному положенні. Вибирайте підтримуюче взуття, яке забезпечує правильне положення стоп, кісточок і колін.

Завітайте до фізіотерапевта

Якщо ви маєте постійні проблеми з поставою або хронічний біль, проконсультуйтеся з фізіотерапевтом або мануальним терапевтом. Ці фахівці можуть оцінити вашу поставу, виявити основні скелетно-м'язові дисбаланси та надати цільові вправи та процедури, щоб покращити вашу поставу та полегшити дискомфорт.

Нагадаємо, почніть тренувати м'язи, які відповідають за вертикальне положення тіла, щоб виправити поставу та стати вищою.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.