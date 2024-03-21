Кріштіану Роналду відпочиває з дітьми та нареченою на Червоному морі (фото)

Зірковий спортсмен з родиною провів час на сонячному узбережжі. До нього приєдналася наречена Джорджина та пʼятеро спадкоємців.

39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду відпочиває з родиною на Червоному морі. Кадрами з дітьми та нареченою спортсмен ділиться в Instagram із сотнями мільйонів підписників.

"Підзарядка в Саудівській Аравії з родиною!" — написав багатодітний батько.

Зокрема, на Червоному морі разом з Роналду відпочиває його наречена, 30-річна іспанська модель Джорджина Родрігес, та всі пʼятеро дітей — 13-річний Кріштіану-молодший, 6-річні близнюки Єва та Матео, 6-річна Алана Мартіна та однорічна Белла Есмеральда. Останні двоє є спільними дітьми футболіста та моделі, про стосунки яких відомо з 2016 року.

Зокрема, Кріштіану та Джорджина бігали по березі моря, також родина в повному складі позувала на фоні морського краєвиду.

Кріштіану Роналду відпочиває на Червоному морі

Родрігес також поділилася кадрами сімейного відпочинку на початку весни.

"Любов у раю. Ми продовжуємо відкривати для себе Саудівську Аравію", — зазначила мама двох дітей.

Кріштіану Роналду з родиною відпочиває на Червоному морі

Зіркова родина перебралася до Саудівської Аравії після того, як Роналду підписав угоду з ФК "Аль-Насср". Після цього вони більшість часу проводять тут, час від часу вилітаючи на своєму приватному джеті до Європи.

Нагадаємо, Джорджина Родрігес показала фото біля приватного літака.

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