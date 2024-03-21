Кіану Рівз кардинально змінив зачіску (фото)

За час зйомок у "Джоні Віку" Кіану жодного разу не обрізав волосся. Тепер же він вирішив змінити імідж.

59-річний американський актор і музикант Кіану Рівз вирішив нарешті змінити свою зачіску і обстригся коротко, пише People. З новою стрижкою він уже з'явився на концерті свого гурту "Dogstar" і на зйомках чорної комедії "Вихід" у Лос-Анджелесі.

Він раніше часто експериментував із різними зачісками, носячи то довге, то коротке волосся. Однак за час зйомок у "Джоні Віку" Кіану жодного разу не стриг волосся, і всі звикли бачити його з довгими локонами.

Тепер же його зачіска відповідає ролям, які він грає у фільмах "Вихід" і "Удача". Режисером першого є Джона Гілл, а в головній ролі знялася Кемерон Діас, яка повертається в професію після 10-річної перерви.

25 січня цього року Рівза помітили на знімальному майданчику з милицями і пакетом з льодом на лівому коліні. На той час було незрозуміло, чи були медичні засоби частиною його ролі або фактичним лікуванням травми, отриманої в процесі роботи. Однак через кілька днів актора бачили абсолютно здоровим.

Останнім фільмом, що вийшов за участю Рівза, став "Джон Вік: Глава 4", який зібрав у прокаті понад $400 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що в Лас-Вегасі відкриється туристичний атракціон "Джон Вік", що пропонує інтерактивний досвід найманих вбивць.