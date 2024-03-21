Анджеліна Джолі святкує перемогу над Бредом Піттом у суді

За Chateau Miraval колишнє зіркове подружжя воює вже не один рік. Пітт наполягає на тому, що Джолі незаконно продала свою частку в спільному бізнесі російському мільярдерові.

48-річна американська актриса Анджеліна Джолі здобула юридичну перемогу над колишнім чоловіком Бредом Піттом у судовому розгляді у справі французької виноробні Chateau Miraval. За інформацією Entertainment Tonigh, суддя відхилив п'ять із семи позовів у скарзі, яку Пітт подав під час слухань у Лос-Анджелесі минулого тижня.

"Суддя відхилив більшість позовів містера Пітта, оскільки вони не мають юридичної основи. Позов Пітта ніколи не стосувався ділового спору. Натомість ідеться про його спроби приховати серйозні зловживання, і ми раді, що суддя відхилив таку велику частину скарги містера Пітта", — заявив адвокат Джолі Пол Мерфі.

Натомість Пітт домігся прогресу на слуханнях щодо майна минулого тижня в Екс-ан-Анжелесі, Прованс (Франція), оскільки він "здобув перемогу у французькому суді минулого тижня" у зв'язку з рішенням за документами, вилученими владою під час рейду в березні 2022 року.

"Цьому судовому розгляду належить пройти довгий шлях, але наразі імпульс, безумовно, на боці Бреда", — сказав виданню інсайдер. Це рішення стало третім позитивним для Пітта.

"За останні місяці він здобув три перемоги в суді в трьох різних юрисдикціях: Люксембурзі, США, а тепер і у Франції. Відтоді, як почалося це вороже поглинання, він чітко дав зрозуміти, що над ним не будуть знущатися, і він мав це на увазі", — пояснив інформатор.

Маєток Chateau Miraval — предмет безперервних суперечок між Піттом і Джолі Фото: Getty Images

Нещодавня постанова була пов'язана з рейдом на виноробню в березні 2022 року, під час якого чиновники, розмахуючи ордером на обшук, заволоділи документами і комп'ютером у зв'язку зі звинуваченнями на адресу фірми російського олігарха Юрія Шефлера Nouvel у "належних злочинах і нецільовому використанні активів компанії", повідомляє видання з посиланням на документи у справі.

Відповідно до французького законодавства, компанії, які беруть участь у судових процесах, можуть отримати дозвіл суду на отримання доказів від сторін, проти яких вони подають позов, спільно з призначеними судом посадовими особами.

Видання повідомило, що у цій справі окремий суд згодом скасував вищезгадане рішення, наказавши "залишатися замкненими й опечатаними" в очікуванні подальших розпоряджень суду.

Суддя Валері Джерард заблокувала Шефлеру і його компанії Nouvel доступ до матеріалів, вилучених під час рейду. Вона заявила, що як "непрямий акціонер" Nouvel "не мав юридичних прав" запитувати доступ до документів, які перебувають на зберіганні у посадових осіб французької фірми Пітта SA Chateau Miraval.

Раніше Фокус писав, що в Новому Орлеані поспішно продали колишній будинок Бреда Пітта й Анджеліни Джолі.