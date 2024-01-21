У Новому Орлеані поспішно продали колишній будинок Бреда Пітта й Анджеліни Джолі

Чарівний особняк у знаменитому Французькому кварталі продали вдвічі дешевше від запрошеної спочатку ціни. Джолі та Пітт купили будинок у розпал свого роману.

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Колишній будинок Анджеліни Джолі та Бреда Пітта в Новому Орлеані продали за 2,8 мільйона доларів — спочатку за нього просили 5,35 мільйонів доларів. Ця ціна навіть менша, ніж та, яку знаменита пара заплатила за особняк у Французькому кварталі 2006 року. Про це пише Daily Mail.

Пара купила особняк площею 7 703 квадратних фути в культовому Французькому кварталі міста 2006 року, а потім продала його 2016 року, незабаром після того, як Джолі подала на розлучення.

Колишній будинок Бреда Пітта й Анджеліни Джолі в Новому Орлеані

Цей історичний будинок, побудований у 1828 році, має безліч сучасних елементів, серед яких ліфт, тренажерний зал, відкритий басейн і фонтан.

Колишня пара знаменитостей купила будинок за 3,5 мільйона доларів готівкою і продала його за 4,9 мільйона доларів.

У ньому сім спалень, п'ять ванних кімнат, великі гвинтові сходи, паркетна підлога і мармурові каміни.

Колишній будинок Бреда Пітта й Анджеліни Джолі в Новому Орлеані

Стартова ціна за особняк становила 1 мільйон доларів, а після того, як 12 учасників торгів назвали свою ціну, нерухомість зрештою пішла за 2,8 мільйона доларів.

Незважаючи на велич, престижне місце розташування і глибоку історію маєтку, включно з його знаменитими жителями, будинок приніс близько половини початкової запитуваної ціни.

Цього року будинок був названий переможцем національного конкурсу HGTV Ultimate House Hunt у категорії "Житла в центрі міста".

Бред Пітт і Анджеліна Джолі придбали білий особняк з типовими для Нового Орлеана балкончиками і терасою всього через рік після зустрічі на зйомках "Містера і місіс Сміт". Саме тоді почався їхній скандальний роман, адже Пітт був одружений із суперзіркою "Друзів" Дженніфер Еністон. Тож цей особняк цілком можна назвати любовним гніздечком Бранджеліни — як тоді називали знамениту пару.

Незважаючи на те, що вона зізналася, що закохалася в Пітта під час зйомок, Джолі наполягала на тому, що "бути в близьких стосунках із одруженим чоловіком, коли мій власний батько зрадив мою матір, це не те, що я могла б пробачити".

Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

"Якби я зробила це, я б не змогла дивитися на себе вранці. Мене б не привабив чоловік, який зраджував своїй дружині", — говорила Джолі, але зрештою Пітт розлучився з Еністон і вони почали зустрічатися.

Пара пов'язала себе узами шлюбу 2014 року — після майже 10 років знайомства.

З того часу Бред і Анджеліна встигли розлучитися. Вони були залучені в неприємну війну за опіку над своїми дітьми.

У "Бранджеліни" шестеро дітей: Меддокс, якого Джолі всиновила з Камбоджі у 2002 році, Захара, удочеренна у 2005 році в Ефіопії, і Пакс — небіологічні діти пари.

Шайло і близнюки Нокс і Вів'єн — їхні біологічні діти.

Бред Пітт і Анджеліна Джолі з дітьми Фото: Getty Images

Крім опіки, дві зірки борються за своє спільно нажите майно. Запекла битва пов'язана з рішенням Анджеліни продати в 2021 році свою частку у французькому винограднику, який вони купили разом, коли зустрічалися 2008 року.

Бред спочатку стверджував, що вона здійснила продаж за його спиною, і стверджував, що його колишня намагалася "навмисно нашкодити" репутації бізнесу і "підірвати" його інвестиції.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт, який наразі зустрічається з дизайнеркою Інес де Рамон, прийшов на виставку до художньої галереї, де пережив незручну зустріч із батьком Анджеліни Джолі, актором Джоном Войтом, та її братом — Джеймсом Гейвеном. Свідки зустрічі розповіли, що обидві сторони були збентежені.