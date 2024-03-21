Королева Камілла вийшла у світ на фоні чуток про смерть короля Чарльза ІІІ (фото)

Це перший візит королеви до країни без чоловіка. Наразі Чарльз ІІІ лікується від раку.

Королева Камілла сама відвідала Північну Ірландію для проведення серії заходів на фоні чуток про смерть короля Чарльза ІІІ. Про це повідомляється на сторінках монаршої родини Великої Британії.

Дружина британського суверена прибула до замку Гіллсборо, графство Даун, без короля, який лікується від раку.

Для виходу Камілла обрала темно-синю сукню, до якої додала брошку.

Королева Камілла відвідала Північну Ірландію

Після прибуття в середу ввечері, 20 березня 2024, королеву зустрів лорд-лейтенант графства Даун Гоун Роуен Гамільтон і персонал замку.

Востаннє Камілла була в Північній Ірландії в травні 2023 року, коли подружжя відвідало країну після офіційної коронації 6 травня.

Королева Камілла відвідала Північну Ірландію Фото: Getty Images

Це її 22-га поїздка до Північної Ірландії та перша без чоловіка, короля Чарльза ІІІ.

Зокрема, дружина монарха відвідала острів Мен.

"Хочу подякувати всім за теплий прийом на острові Мен… Вітаємо мешканців Дугласа на острові Мен. Візит королеви сьогодні відзначає статус міста, який був наданий в рамках святкування Платинового ювілею покійної королеви у 2022 році", — зазначається на сторінці монаршої родини.

Королева Камілла відвідала Північну Ірландію

Хвиля чуток про смерть короля Чарльза ІІІ, який став монархом тільки восени 2022 року, з'явилася в соцмережах 18 березня 2024. Втім, ані Букінгемський палац, ані британські ЗМІ такої інформації не поширювали. Пізніше посольство Великої Британії в Україні спростувало домисли, зазначивши, що повідомлення про смерть суверена, який наразі бореться з онкологією, є фейком.

Нагадаємо, короля Чарльза ІІІ помітили на публіці після фейкових новин про його смерть.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на "смерть" британського короля.