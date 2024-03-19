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Стиль життя

Букінгемський палац опублікував фото короля Чарльза ІІІ після чуток про його смерть

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Фото: Instagram theroyalfamily | Король Чарльз ІІІ

Напередодні поширилася інформація про смерть британського короля Чарльза ІІІ, який бореться з раком. Після офіційного спростування суверен власною персоною розвіяв домисли в мережі.

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Зʼявилися нові фото короля Великої Британії Чарльза ІІІ після чуток про його смерть. Знімки опубліковані на офіційній сторінці монаршої родини в Instagram.

Зранку 19 березня 2024 року суверен провів зустріч з ветеранами Корейської війни в Букінгемському палаці, щоб відзначити 70 років з дня підписання перемир'я, яке завершило конфлікт.

"60 тисяч службових співробітників з усієї Британії та Співдружності взяли участь, 1100 втратили життя", — зазначають представники британського монарха.

Чарльз ІІІ традиційно зʼявився на публіці в діловому костюмі з краваткою.

Також стало відомо, що цього ж дня принцеса Анна та герцогиня Единбурзька Софі проведуть прийом у палаці від імені Його Величності на честь роковин "Забутої війни".

Король Чарльз ІІІ провів зустріч у Букінгемському палаці

Хвиля чуток про смерть британського монарха, який став королем тільки восени 2022 року, з'явилася в соцмережах 18 березня. Втім, ані Букінгемський палац, ані британські ЗМІ такої інформації не поширювали. Пізніше посольство Великої Британії в Україні спростувало домисли, зазначивши, що повідомлення про смерть Чарльза III, який наразі бореться з онкологією, є фейком.

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Король Чарльз ІІІ
Фото: Getty Images

Нагадаємо, як зміниться система титулів після смерті короля Чарльза ІІІ.

Також Фокус писав про бурхливу реакцію мережі на "смерть" короля Чарльза ІІІ.