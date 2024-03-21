Донька Джонні Деппа продемонструвала стильний образ на теплу весну (фото)
Юна зірка екрану зробила ставку на світлі відтінки. Лілі відвідала магазин здорової їжі.
24-річна американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп продемонструвала останні тренди у своєму образі під час поїздки до магазину здорової їжі Erewhon. Про це пише Daily Mail.
Донька Джонні Деппа напередодні прибула на ринок Лос-Анджелеса в білому топі та оливково-зеленій спідниці. Зірка серіалу "Ідол" зачесала волосся назад у хвіст і скористалася резинкою для волосся, щоб укласти свої світлі пасма.
Лілі-Роуз накинула на плече світло-бежеву сумку і доповнила образ золотими сережками та кольє з хрестом.
Щодо взуття, то вона вибрала шкіряні лофери та шкарпетки до щиколотки.
Окрім Лілі-Роуз, Джонні Депп та Ванесса Параді стали батьками сина Джека, який є набагато менш публічним, ніж сестра, яка активно будує акторську та модельну карʼєри.
Наразі Лілі зустрічається з реперкою 070 Shake. Донька Деппа та Параді і її дівчина офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у травні 2023 року, коли акторка написала: "4 місяці з моєю коханою". Уперше пару запідозрили в романі на початку того ж року, коли їх помітили разом на Паризькому тижні моди.
Нагадаємо, Лілі Роуз-Депп показала відверті фото зі своєю дівчиною.
Також Фокус писав про побачення доньки Джонні Деппа та її коханої.