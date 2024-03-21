Донька Джонні Деппа продемонструвала стильний образ на теплу весну (фото)

Юна зірка екрану зробила ставку на світлі відтінки. Лілі відвідала магазин здорової їжі.

24-річна американо-французька модель та акторка Лілі-Роуз Депп продемонструвала останні тренди у своєму образі під час поїздки до магазину здорової їжі Erewhon. Про це пише Daily Mail.

Донька Джонні Деппа напередодні прибула на ринок Лос-Анджелеса в білому топі та оливково-зеленій спідниці. Зірка серіалу "Ідол" зачесала волосся назад у хвіст і скористалася резинкою для волосся, щоб укласти свої світлі пасма.

Лілі-Роуз накинула на плече світло-бежеву сумку і доповнила образ золотими сережками та кольє з хрестом.

Лілі-Роуз Депп

Щодо взуття, то вона вибрала шкіряні лофери та шкарпетки до щиколотки.

Окрім Лілі-Роуз, Джонні Депп та Ванесса Параді стали батьками сина Джека, який є набагато менш публічним, ніж сестра, яка активно будує акторську та модельну карʼєри.

Наразі Лілі зустрічається з реперкою 070 Shake. Донька Деппа та Параді і її дівчина офіційно підтвердили свої романтичні стосунки у травні 2023 року, коли акторка написала: "4 місяці з моєю коханою". Уперше пару запідозрили в романі на початку того ж року, коли їх помітили разом на Паризькому тижні моди.

Лілі-Роуз Депп зі своєю дівчиною Фото: Instagram/lilyrose_depp

Нагадаємо, Лілі Роуз-Депп показала відверті фото зі своєю дівчиною.

Також Фокус писав про побачення доньки Джонні Деппа та її коханої.