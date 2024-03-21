Можна на дієті: 5 корисних соусів, які додадуть смаку та допоможуть схуднути

Магазинні соуси містять занадто багато цукру та інших не найкорисніших для здоров'я інгредієнтів, тому можуть заважати схудненню. Приготувавши корисні соуси самостійно, ви зможете урізноманітнити свій раціон новими смаками і легко схуднути.

Найчастіше слово "дієта" асоціюється з вареною прісною їжею, якій не вистачає апетитного смаку й аромату. На щастя, навіть під час схуднення, вам не доведеться відмовляти собі у смачній їжі. Ви можете спробувати кілька рецептів корисних соусів для схуднення, які додадуть пікантності вашому раціону, не змушуючи набирати вагу. Ці соуси, багаті смаками і спеціями, такими як кмин, коріандр і куркума, містять такі інгредієнти, як йогурт, нут або сочевиця, які багаті білком і клітковиною. Про це пише Healthshots.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Рецепти корисних соусів дають змогу вам обирати різні інгредієнти, тому ви можете уникнути додавання додаткової солі, цукру та консервантів, які входять до складу покупних соусів. Включивши ці соуси у свій раціон, ви скоротите кількість калорій і впораєтеся з тягою до їжі. Крім того, було доведено, що деякі спеції, наприклад, куркума і порошок чилі, прискорюють обмін речовин і допомагають контролювати вагу. Ложка корисного соусу не тільки може поліпшити смак вашої їжі, а й допоможе вам на шляху до здорового способу життя, — пояснює шеф-кухар Шипра Кханна.

Огірковий соус

Фото: Freepik

Час приготування: 15 хвилин

Кількість порцій: 2

Інгредієнти:

1 склянка тертого огірка

1 чашка білого йогурту

1/2 чайної ложки кмину

щіпка солі

листя свіжої м'яти

Приготування:

У мисці змішайте тертий огірок, йогурт, кмин, сіль і нарізане листя м'яти. Добре перемішайте і залиште в холодильник мінімум на 30 хвилин, щоб смаки змішалися. Заправляйте соусом салати або подавайте до м'яса та гарнірів.

Гострий м'ятний чатні

Час приготування: 20 хвилин

Кількість порцій: 3

Інгредієнти:

1 склянка свіжого листя м'яти

2-3 зелених перці чилі (регулюйте за смаком)

1 столова ложка лимонного соку

1/2 чайної ложки кмину

щіпка солі

Спосіб приготування:

У блендері змішайте свіже листя м'яти, перець чилі, лимонний сік і спеції. Змішуйте до однорідності, за необхідності додаючи трохи води для досягнення бажаної консистенції. Використовуйте для надання смаку та пікантності стравам.

Бенгальський чатні з помідорів

Час приготування: 40 хвилин.

Кількість порцій: 5-6

Інгредієнти:

2 столові ложки гірчичної олії

1 чайна ложка суміші п'яти спецій: насіння коріандру, насіння гірчиці, насіння фенхеля, насіння чорного кмину, насіння білого кмину

2 сушених червоних перці чилі

2 помідори

4-5 фініків

1 столова ложка тамариндової пасти

сіль за смаком.

Спосіб приготування:

Нагрійте гірчичну олію на сковорідці, додайте суміш спецій і сушений червоний перець чилі. Потім додайте нарізані помідори і готуйте під кришкою до м'якості. Додайте нарізані фініки, тамариндову пасту і сіль. Готуйте, поки фініки не стануть м'якими. Дайте охолонути перед подачею.

Діп зі смажених баклажанів

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 4

Інгредієнти:

1 великий баклажан

1 цибулина, дрібно нарізана

2 помідори, дрібно нарізані

2 зубчики часнику

шматочок імбиру

2 зелених перці чилі, дрібно нарізаних

пучок кінзи

сік 1 лимона

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Запечіть баклажани на відкритому вогні або в духовці, поки вони не підрум'яняться та не стануть м'якими. Очистіть їх і розімніть м'якоть виделкою. На сковороді обсмажте нарізану цибулю, помідори, часник, імбир і зелений перець чилі до м'якості. Додайте пюре з баклажанів, кінзу, лимонний сік і сіль. Добре перемішайте і готуйте кілька хвилин, поки смаки не змішаються. Подавайте теплим.

Йогуртовий соус із кропом

Фото: Freepik

Час приготування: 30 хвилин

Кількість порцій: 3

Інгредієнти:

1 чашка грецького йогурту

2 зубчики часнику

2 столові ложки свіжого кропу

сік 1 лимона

сіль і чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

У мисці змішайте грецький йогурт, подрібнений часник, рубаний кріп, лимонний сік, сіль і чорний перець. Добре перемішайте і охолодіть мінімум на 30 хвилин, щоб смаки змішалися.

Нагадаємо, 3 простих способи відмовитися від цукру і схуднути до весни.

Раніше Фокус писав про те, що часник не тільки вбиває мікробів і зміцнює імунітет, а ще й допомагає в схудненні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.