Вагітна Джамала зачарувала новою фотосесією (фото)

Джамала в ніжному образі похизувадася округлим животиком. Співачка в очікуванні третьої дитини.

40-річна Джамала, яка в очікуванні третьої дитини, замилувала мережу ніжними кадрами в одязі від українського бренду. Світлинами співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, на фото співачка позує в одязі від українського дизайнера бренду Litkovska. Мова йде про костюм бежевого кольору вільного крою.

"Там, де ти — 6і є життя… Знову пишу. Люблю", — написала Джамала під фото.

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Звісно шанувальники відреагували на ніжний образ співачки: "Що може бути прекрасніше, ніж жінка при надії… Вагітний живіт — це краса", "Космічний силует! Надає стрункості. Зачарувалась", "Така ніжність і краса", "Неймовірна краса".

Відзначимо, що Джамала заміжня за 32-річним кримським татарином Сеїтом-Бекіром Сулеймановим. Співачка вже має двох синів, старшому хлопчику Еміру-Рахману 6 років, а молодшому Селіму-Гіраю виповниться влітку 4 роки. В лютому 2024 року співачка зізналася, що в очікуванні третьої дитини.

Джамала зізналася, що третю дитину планує народжувати в Україні. У неї будуть партнерські пологи на яких буде присутній чоловік.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Джамала показала своїх двох синів, які помітно підросли. Крім цього, Фокус писав, що Джамала показала раритетну фотографію з бабусею.