Керрі Джонсон розповіла, який подарунок отримала від чоловіка і дітей на день народження (фото)

Дружина Бориса Джонсона показала, як провела свято і поділилася милим подарунком. Весь свій час Керрі Джонсон присвячує вихованню дітей.

Керрі Джонсон поділилася незвичайним подарунком, який їй подарували чоловік Борис, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, і троє їхніх чарівних дітей Вілфред, Ромі та Френк, повідомляє Hello Magazine.

Керрі отримала в подарунок інкубатор для яєць. У середу, 20 березня, в Instagram Stories 36-річна дружина політика опублікувала зображення інкубатора, наповненого маленькими качиними яйцями. Поруч зі знімком вона написала: "Дуже цікавий подарунок на день народження від мого чоловіка і дітей". До посту вона додала смішний смайлик із качкою.

Інкубатор Фото: instagram.com/carrielbjohnson

Керрі та Борис є щасливими власниками зграї качок, яких вони тримають у своєму величезному будинку вартістю 3,8 мільйона фунтів стерлінгів на ставку. Ще 2023 року в родині з'явилися п'ять нових качок на ім'я Твіглет, Корнішон, Блекхед, Турбо і Пікл.

Тоді Керрі сказала своїм підписникам в Instagram: "Наші милі сусіди подарували нам качок для нашого ставка. Збирати їх було весело!"

Пара, що зв'язала себе узами шлюбу 2021 року, торік переїхала в старовинний 400-річний будинок. Їхня власність, маєток Брайтвелл, захований у глибині мальовничого села Брайтвелл-кам-Сотвелл в Оксфордширі. У будинку є дев'ять спалень, п'ять ванних кімнат і шість віталень.

Їхній сімейний будинок розташований на п'яти акрах землі, має тенісний корт, дві стайні, королівський сад і гостьовий котедж на території. Крім цього, у них також є свої власні фруктові та овочеві грядки, на яких вони вирощують екологічно чисті продукти, такі як ревінь.

Експерт із комунікацій Керрі відсвяткувала в неділю, 17 березня, свій 36-й день народження. Напередодні свого важливого дня мати трьох дітей насолоджувалася святковою вечерею з подругами. На фотографіях, опублікованих у соціальних мережах, Керрі також поділилася своїм чарівним святковим тортом у формі слона, прикрашеним шоколадним декором і рожевими свічками.

Вона мала бездоганний вигляд в оксамитовій темно-синій мінісукні, яку поєднала з прозорими колготками в горошок і шкіряними чобітьми. Свій образ Керрі доповнила кількома золотими намистами та уклала своє густе волосся об'ємними хвилями. Підписавши кілька фотографій зі свого святкування в середу, вона написала: "Спасибі за всі прекрасні привітання на День народження. У 36 почувається чудово".

Нагадаємо, 5 березня повідомлялося, що дружина Бориса Джонсона показала, як провела лютий. Керрі показала шанувальникам знімки, на яких разом із синами та донькою гуляє околицями села, де живе сім'я, і пляжем.