Сідні Свіні помітили на рідкісному побаченні з нареченим (фото)

Про стосунки Сідні та бізнесмена Джонатана Давіно відомо з 2018 року. Вони тримають своє особисте життя подалі від публіки.

Американську акторку Сідні Свіні та її нареченого Джонатана Давіно помітили на рідкісній романтичній прогулянці в Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.

Зірка ромкому "Люблю тебе ненавидіти" трималася за руки з чиказьким бізнесменом під час післяобіднього побачення. Сідні була одягнена у витончену чорну шкіряну куртку в поєднанні з джинсами із завищеною талією та бежевим топом. Вона додала до березневого луку сонцезахисні окуляри та розпустила своє світле волосся.

Тим часом Давіно доповнював кохану в денімі та світлому худі. Він також прикрив очі окулярами.

Сідні Свіні з нареченим

Нещодавно Сідні спростувала домисли про ймовірний роман з колегою по фільму "Люблю тебе ненавидіти".

"Але найбожевільніші чутки — це те, що в мене був роман зі моїм колегою по фільму Гленном Павелом. Очевидно, це неправда", — зізналася акторка.

Глен Павелл та Сідні Свіні Фото: Скріншот

"Я та мій наречений разом продюсували фільм, і він був присутній на зйомках", — додала вона та назвала Давіно "чоловіком своєї мрії".

Акторка та бізнесмен, яких пов’язували з 2018 року, заручилися на початку 2022 року. Хоча Сідні ніколи публічно не коментувала свої стосунки, у лютому 2022 року її помітили з великою діамантовою каблучкою на лівому безіменному пальці під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Пізніше PEOPLE підтвердили, що пара планує одружитися.

Зірка "Білого лотоса" раніше говорила про своє рішення залишити любовне життя в таємниці.

Нагадаємо, Сідні Свіні та Глен Павелл вийшли разом на сцену.

Також Фокус писав про появу Сідні Свіні на публіці в сукні Анджеліни Джолі.