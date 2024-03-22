Вікторію Бекхем помітили на милицях у Парижі (фото)

Знаменитість зламала ногу на День усіх закоханих. Втім, травма не заважає їй продовжувати працювати та виходити на публіку.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем продовжує робити милиці частиною своїх образів, коли вона вийшла на вулиці Парижа. Про це пише Daily Mail.

Дружина Девіда Бекхема носила білий шкарпеток та білий кросівок Jordan на своїй неушкодженій нозі.

Вікторія була в темних сонцезахисних окулярах і чорному джемпері з підгорнутими рукавами, а також в приталених чорних легінсах. Багатодітна мама завершила свій паризький образ маленькою чорною сумочкою через плече, золотим годинником і вишуканими сережками.

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Девід Бекхем розповів фанатам, що дружина зламала ногу в спортзалі на День святого Валентина. Поділившись фотографією своєї стопи, покритої мішком з льодом, вона написала: "З Днем святого Валентина… впала в спортзалі!!!"

Попри травму, співачка зізналася, що "не може не відвідувати спортзал".

Вікторія Бекхем Фото: Getty Images

Під час Тижня моди в Парижі на початку місяця Вікторія Бекхем з гордістю спостерігала за показом своєї останньої колекції.

Девід зізнавався, що "так пишається" коханою за те, що вона не дозволила своїй травмі зіпсувати їй великий вечір.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем розповіла, як зламала ногу.

Також Фокус писав про розставання сина Вікторії Бекхем Ромео та його дівчини Мії Реган.