Фотографії президента Франції Емманюеля Макрона, який б'є по боксерській груші, викликали неоднозначну реакцію в соцмережах. У знімках угледіли натяк на зміни в політиці щодо РФ.

Чорно-білі знімки президента Франції Емманюеля Макрона, який б'є боксерську грушу, викликали неоднозначну реакцію у ЗМІ та соцмережах. Зображення, опубліковані в Instagram його офіційним фотографом Соазіг де ла Муассоньєр, коментатори наділили політичним підтекстом. Про це пише CNN.

Коментатори пов'язали ці знімки з дедалі жорсткішою позицією Макрона щодо Москви. Останніми тижнями Макрон знову заявляв про можливість відправки західних військ до Києва, попереджаючи про ризики для європейської безпеки в разі перемоги Росії в Україні.

Емманюель Макрон, який боксує

Тим часом інші порівняли його з президентом Росії Володимиром Путіним, який свого часу відомий тим, що публікував фотографії з голим торсом. Само собою, таки фото російського президента з'являлися, коли він був набагато молодшим і в кращій формі. Зараз 71-річний Путін такі знімки вже не робить.

"Дивіться, він зараз багато займається переозброєнням. Він публікує фотографії, як це зробив би Путін та інші політичні лідери, які, по суті, хочуть дотримуватися мужнього підходу до політики", — сказав Яннік Жадо, сенатор від партії Europe Ecologie Les Verts (EELV), в інтерв'ю телеканалу France 2.

Сандрін Руссо, член парламенту від EELV, розкритикувала президента за образ мачо, зображений на фотографіях.

"Яке убозтво в політиці. Яка поразка прогресизму. І яка бідність політичного спілкування", — заявила Руссо в пості на X.

У своїй статті в лівій газеті Libération коментатор Джонатан Буше-Петерсен назвав президента "Роккі Макроном".

Емманюель Макрон, який боксує Фото: Instagram soazigdelamoissonniere

У бесіді з газетою Le Parisien Філіп Моро-Шевроле, експерт у галузі політичних комунікацій, заявив, що "послання адресоване Володимиру Путіну", пояснивши, що президент Макрон хоче показати, що він "у боротьбі".

Телекомпанія CNews заявила, що Макрон "готовий до бою" і він "сповнений рішучості перемогти своїх супротивників", а також зробили французькому президенту комплімент, зазначивши, що він має вигляд "справжнього воїна".

Французький щотижневий жіночий журнал Femme Actuelle обійшовся без політичного контексту, але зате зазначив, що Макрон у чудовій формі.

Раніше Бріжит Макрон, дружина президента, зазначала, що він уже давно захоплюється боксом і займається двічі на тиждень.

Однак, якщо говорити про Соазіг і зроблені нею знімки, варто зазначити, що останнім часом вона використовує чорно-білу гаму. І зображує президента за роботою в оточенні його помічників.

Емманюель Макрон за роботою

Нагадаємо, раніше французький політолог Ніколя Тензер пояснив нову стратегію і назвав причини, які стали поворотними у зміні поглядів французького президента.

А віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой пригрозив Франції за появу військ в Україні, заявивши, що російські сили знищать усіх західних військових, якщо вони наважаться з'явитися на російсько-українській війні.