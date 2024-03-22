Каньє Вест подарував Б'янці Цензорі Porsche (відео)

Сівши за кермо авто, Б'янка здавалася дуже веселою та не приховувала своєї радості.

46-річний репер Каньє Вест купив для своєї 29-річної дружини Бьянкі новенький Porsche білого кольору. Відео, як пара відвідує автодилера, і Цензорі сідає за кермо автомобіля, з'явилося в Х-акаунті Donda Times, а потім розлетілося багатьма пабліками. Пізніше джерела підтвердили купівлю автомобіля.

Коли справа дійшла до підписання документів про купівлю, Б'янка вирішила сісти на коліна Каньє, поки той вирішував усі питання з продавцем.

Поки Каньє оформляв документи, Б'янка сиділа у нього на колінах Фото: Скрін відео

На Б'янці було прозоре тілесне боді, під яке вона не стала надягати бюстгальтер, сірі короткі шорти і білі туфлі. Дівчина зробила базовий макіяж, нанісши блідо-блакитні тіні для повік і рожеву помаду.

Сівши за кермо авто, вона не приховувала щирої радості і виглядала дуже веселою.

Автосалон був не єдиним місцем, куди пара зупинилася під час прогулянки, оскільки вони потім перекусили в Cheesecake Factory. За останні кілька днів пару вже вдруге помічають у цьому закладі.

В останній рік Вест і Цензорі практично нерозлучні. Починаючи з їхніх появ в Італії, де Бьянка налаштувала проти себе місцевих жителів своїми нескромними ансамблями, і закінчуючи прослуховуваннями двох частин альбому-трилогії Vultures. Ба більше, на одному з прослуховувань Цензорі мило розмовляла з колишньою дружиною Каньє Кім Кардаш'ян.

Тим часом у родині Б'янки Цензорі вирують пристрасті. Після візиту матері дівчини до Лос-Анджелеса її батько, Лео Цензорі, залишився вкрай незадоволений. Він сподівався, що після розмови з матір'ю дочка схаменеться, але цього не сталося. Тільки-но Олександра Цензорі повернулася в Мельбурн, та почала з'являтися на вулиці в ще більш відвертих ансамблях. Тепер Лео вимагає, щоб Каньє Вест прилетів до нього на розмову в Австралію. Сама ж Б'янка намагається не допустити цього, бо боїться гніву батька.

Раніше Фокус писав, навіщо Каньє Вест так одягає Бьянку Цензорі.