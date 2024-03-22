Сальма Хаєк показала себе на початку карʼєри (відео)

На архівних кадрах знаменитість постала в лаконічній світлій сукні та з розпущеним волоссям. Вона пожартувала, що за стільки років не стала мудрішою.

57-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк пригадала, як виглядала на початку карʼєри. Архівним відео зірка екрану поділилася в Instagram.

"Колись давно, до соціальних мереж, коли я була на багато розмірів менша, але не мудріша", — написала знаменитість.

На архівних кадрах Сальма постала в лаконічній світлій сукні та з розпущеним волоссям. Також вона показала, як у білому вбранні з глибоким декольте відвідала публічну подію.

Сальма Хаєк

"Нечесно публікувати відео з минулого тижня, змушуючи нас думати, що це було давно", "Мадам, ви добре виглядаєте в будь-якій вазі або віці", "Завжди розкішна і струнка, очей не відвести", — коментують ролик Сальми її фоловери в соцмережі.

Чоловік акторки, французький мільярдер Франсуа Анрі-Піно, володіє групою компаній Kering та низкою найвідоміших модних брендів, серед яких — Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni, Gucci, Puma, Volcom, Saint Laurent Paris. Тому наразі вона часто демонструє речі цих модних домів.

Сальма Хаєк з чоловіком Фото: Getty Images

Пара виховує доньку Валентину. Проте у французького бізнесмена є діти і від попередніх союзів, з якими Сальма доволі добре ладнає.

Нагадаємо, Сальма Хаєк привітала чоловіка з 15-ю річницею весілля.

Також Фокус писав про те, як 57-річна Сальма Хаєк виглядає без макіяжу.