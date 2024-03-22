Старша на 23 роки: який вигляд має дружина актора Аарона Тейлор-Джонсона (фото)

Тейлор-Джонсон — один із найсексуальніших британських акторів, який, очевидно, стане наступним Джеймсом Бондом. Фанати обговорюють його особисте життя. Відомо, що у подружжя велика різниця у віці.

Британець Аарон Тейлор-Джонсон - актор, про якого всі говорять останнім часом. Особливий інтерес до нього виник після повідомлення про те, що йому запропонували роль Джеймса Бонда, змінивши Деніела Крейга в культовій франшизі шпигунських фільмів. Крім творчості, багатьох цікавить його особисте життя, пише Hello Magazine.

Відомий за ролями у фільмах "Надшвидкісний поїзд", "Нічні тварини" та "Месники", Тейлор-Джонсон офіційно не підтвердив чуток про нову роль, тому достеменно невідомо, чи справді він стане новим агентом 007. На думку журналістів, його фанати хочуть бачити його саме в ролі головного героя книг Яна Флемінга.

Актор Аарон Тейлор-Джонсон Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Далеко від своєї блискучої кар'єри в Голлівуді, 33-річний Аарон зараз проводить час удома зі своєю 57-річною дружиною Сем і доньками. Дружина актора Сем Тейлор-Джонсон — художниця і шановна постать у кіноіндустрії, яка зняла такі фільми, як "Хлопчик з нізвідки", "П'ятдесят відтінків сірого" і майбутній біографічний фільм про Емі Вайнгаус "Назад до чорного".

До зустрічі і шлюбу з Аароном Сем раніше була одружена з Джеєм Джоплінгом, з яким вона розлучилася 2008 року. У них народилися дві доньки: Анжеліка, яка народилася 1997 року, і Джессі, яка народилася 2005 року. У шлюбі з Аароном народилися дві дочки: Вільда Рей і Ромі Хіро Джонсон.

Особисте життя актора і режисера було предметом заголовків через їхню 23-річну різницю у віці. Але, схоже, цей факт не є перепоною до щасливого сімейного життя. Пара вважає за краще зберігати в таємниці особистість своїх дітей, тому не часто ділиться сімейними фотографіями. Але коли вони це роблять, стає ясно, що у них неймовірно сильний зв'язок.

Актор Аарон Тейлор-Джонсон із дружиною Сем Тейлор-Джонсон Фото: instagram.com/aarontaylorjohnson

Нещодавно актор в Instagram привітав свою дружину з днем народження: "Ти виняткова жінка, я дійсно не знаю нікого, хто був би кращим за тебе. Ти найчудовіша любляча мати і прекрасний зразок для наслідування для наших чотирьох дочок. Чудова любляча дружина, ти моє кохання, моя друга половинка, і я завжди захоплююся тобою".

Нагадаємо, 18 березня повідомлялося, що фанати бондіани назвали ідеального кандидата на роль суперагента 007. Роль агента 007 зробила багатьох зірок світовими знаменитостями. Тому не дивно, що охочих стати новим Джеймсом Бондом уже чимало.