Шакіра представила новий альбом у блискучій мінісукні (фото)

"Альбом помсти" вчергове висвітлює особисте життя Шакіри. Артистка розійшлася з футболістом Жераром Піке у 2022 році.

47-річна колумбійська співачка Шакіра відзначила вихід свого довгоочікуваного альбому "помсти" на концерті Seminole Hard Rock Live у Голлівуді, штат Флорида. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени зʼявилася на публіці в чорній мінісукні, прикрашеній сріблястою блискучою зіркою та візерунками.

На ногах знаменитості були чорні черевики на підборах. Вона уклала своє довге волосся легкими хвилями та зробила вечірній макіяж, додавши до образу масивні браслети.

У п’ятницю, 22 березня 2024, Шакіра випустила свій довгоочікуваний 12-й альбом Las Mujeres Ya No Lloran, який перекладається як "Жінки більше не плачуть".

Шакіра Фото: Getty Images

Фанати назвали нову збірку колумбійської співачки "альбомом помсти" іспанському футболісту Жерару Піке, який зрадив їй зі студенткою Кларою Чіа Марті, про що стало відомо влітку 2022 року.

Шакіра Фото: Getty Images

Раніше артистка відмовилася змінювати тексти пісень у своїх нових релізах про колишнього коханого, пояснивши, що вона має "право працювати над своїми емоціями через музику" і не буде змінювати останні треки.

Шакіра Фото: Getty Images

Шакіра та 37-річний іспанський футболіст оголосили про розрив після 11 років спільного життя в червні 2022 року. У пари підростає двоє синів – 11-річний Мілан і дев’ятирічний Саша.

Шакіра та Жерар Піке Фото: Getty Images

У серпні 2023 року повідомлялося, що нова дівчина Піке переїхала в будинок, який він колись ділив із Шакірою в Барселоні.

Нагадаємо, Шакіра підігріла чутки про роман з відомим актором.

Також Фокус писав про спростування теорії, начебто Шакіра "зловила" Жерара Піке на зрадах через банку варення.