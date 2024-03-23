51-річна Камерон Діаз таємно народила другу дитину

Камерон Діаз вирішила поділитися радісною звісткою з шанувальниками, однак не захотіла вдаватися у подробиці.

51-річна американська акторка, відома ролями у фільмах "Маска" та "Весілля мого найкращого друга" Камерон Діаз сталася таємно народила другу дитину. Радісною звісткою про поповнення в сім’ї голлівудська зірка поділилася у себе в інстаграм.

Зокрема, акторка написала, що щаслива поділитися новиною, що у їх родині народилася ще одна дитина. 51-річна Камерон уточнила, що це хлопчик. Зірка кіно також зізналася, що хлопчику дали незвичне ім'я — Кардинал Мадден.

"Він чудовий. І ми всі щасливі, що він тут",- додала Камерон.

Проілюструвала новину про поповнення в родині Камерон малюнком від старшої доньки 4-річної Реддікс. На малюнку зображена троянда, хлопець і напис "маленька пташка мені нашепотіла".

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У дописі Камерон також уточнила, що не планує публікувати фото дітей і показувати їх світу. Все заради їх конфіденційності та безпеки.

Така новина стала несподіванкою для шанувальників, адже ніхто навіть не здогадувався про вагітність акторки. Ба більше, у її профілі в Instagram у неї навіть на останніх фото, які були опубліковані наприкінці грудня, зовсім не помітно животика, тому ніхто не знав, що вона при надії. Шанувальники підозрюють, що другу дитину акторці могла народити сурогатна мати, або, як варіант, хлопчика могли усиновити.

Звісно голлівудська зірка не стала пояснювати і вдаватися у подробиці. Вона навіть не розповіла, коли саме хлопчик зʼявився на світ.

Варто відзначити, що це друга дитина акторки. Першу вона народила у 2020 році, коли їй виповнилося 49 років.

Батьком обох дітей акторки є учасник гурту Good Charlotte Бенджі Меденном, з яким вони одружені вже 9 років (з 2015).

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