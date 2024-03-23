Король Чарльз ІІІ відреагував на рак Кейт Міддлтон

Сам монарх також наразі бореться з раком. На початку 2024 року і Чарльзу ІІІ, і його невістці зробили операції, під час чого діагностували онкологію.

Король Великої Британії Чарльз III висловив свою підтримку Кейт Міддлтон після того, як вона оприлюднила новини про боротьбу з раком. Про це пише Page Six.

Представник Букінгемського палацу розповів, що монарх "так пишається Кетрін за її сміливість у тому, що вона сказала".

Після одночасного перебування в Лондонській клініці з невісткою Чарльз ІІІ "протягом останніх тижнів залишався в тісному контакті" з нею.

Нещодавна публічна поява короля Чарльза ІІІ Фото: Instagram theroyalfamily

Як повідомляється, суверен і королева Камілла "продовжуватимуть пропонувати свою любов і підтримку всій родині в цей важкий час".

Діагноз раку став "великим шоком" як для Кейт Міддлтон, так і для принца Вільяма, і вони намагалися вирішити цю проблему приватно, щоб захистити своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. Принцеса Уельська запевнила королівських спадкоємців, що з нею "все буде добре".

Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми Фото: Getty Images

Наразі дружина принца Вільяма проходить курс хіміотерапії, перебуваючи на ранній стадії лікування. Раніше Кенсінгтонський палац зазначав, що принцеса вийде на публіку після Великодня 2024. Наразі невідомо, коли точно це станеться, оскільки монарша персона продовжує лікування в котеджі Аделаїда у Віндзорі, куди вона повернулася після операції в Лондонській клініці в січні.

Нагадаємо, королева Камілла розповіла про стан короля Чарльза ІІІ на фоні чуток про його смерть.

Також Фокус писав про коментар експертки з мови тіла щодо поведінки Кейт Міддлтон під час відеозвернення.