Брат Кейт Міддлтон зворушливо звернувся до неї та показав архівне фото
Принцеса Уельська напередодні відверто розповіла про свою боротьбу з раком. Вона проходить хіміотерапію та перебуває на ранній стадії лікування.
Брат Кейт Міддлтон висловив підтримку принцесі та показав архівний знімок з королівською персоною. Фото Джеймс Міддлтон опублікував в Instagram.
"За ці роки ми разом піднялися на багато гір. Як сім'я, ми піднімемося і на цей разом з тобою", — написав менший брат принцеси Уельської.
Джеймс Міддлтон показав архівний кадр із сестрою під час походу в гори.
Раніше Джеймс зізнавався, що пишається своєю знаменитою сестрою.
"Вона моя сестра… і я дуже пишаюся та завжди дивуюся тому, як багато вона робить, і це продовжує залишатися в центрі моєї уваги. Бачити, як вона розквітає в цій ролі… Я дуже пишаюся нею", — зазначав брат дружини майбутнього британського короля.
Окрім брата, у Кейт Міддлтон також є сестра Піппа. Вона підтримує теплі стосунки з рідними людьми.
Напередодні принцеса Уельська повідомила, що останні місяці бореться з онкологією. Діагноз став "великим шоком" як для неї, так і для принца Вільяма, і пара намагалася вирішити цю проблему приватно, щоб захистити своїх трьох дітей — принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. Кетрін запевнила спадкоємців, що з нею "все буде добре".
Нагадаємо, у брата Кейт Міддлтон народилася перша дитина.
Також Фокус писав про реакцію короля Чарльза ІІІ на важку хворобу його невістки.