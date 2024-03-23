У Меган Фокс і Machine Gun Kelly "багато проблем з довірою", — ЗМІ

Зіркова пара заручилася на початку 2022 року та заінтригувала деталями свого майбутнього весілля. Втім, напередодні стало відомо, що вони розірвали заручини.

37-річна американська акторка Меган Фокс і 33-річний музикант Machine Gun Kelly (Колсон Бейкер) мають "багато проблем з довірою", але жоден з них "не хоче відмовлятися від іншого". Про це пише People.

Стосунки зіркової пари, яка заручилася на початку 2022 року, залишаються складними. До того ж, пара нещодавно розірвала заручини.

"Одного дня вони вгорі, а наступного — знизу", — розповідає інсайдер.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

Меган та Колсон почали зустрічатися у 2020 році після зйомок у фільмі "Опівночі у високій траві". Вони оголосили про заручини в січні 2022 року і скріпили свій союз, випивши крові одне одного.

Важливо Меган Фокс розірвала заручини з нареченим

Знаменитості планували весілля в готичному стилі та розбурхували публіку подробицями урочистості, проте побачити це одруження фанатам поки не судилося. Навесні 2024 року стало відомо, що пара розірвала заручини після місяців чуток про серйозні проблеми в їхньому союзі.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

І музикант, і акторка розповідали про сильні почуття одне до одного. Колсон зізнавався, що закохався з першого погляду, а Меган казала, що між ними був зв’язок "міфічних масштабів".

"Ця інтенсивність все ще зберігається протягом майже чотирьох років їхніх стосунків, але це не обов’язково "здорово", — зазначив інсайдер.

До цього Фокс понад 10 років була у стосунках з актором Браяном Остіном Гріном. Від їхнього союзу підростають троє синів.

Меган Фокс та Браян Остін Грін Фото: Getty Images

Нагадаємо, Меган Фокс попросила друзів познайомити її з новим чоловіком.

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