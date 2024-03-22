Меган Фокс попросила друзів познайомити її з іншим чоловіком

Зараз репер і актриса живуть окремо. Знайомі пари сумніваються в тому, що в найближчому майбутньому їхні стосунки знову налагодяться.

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Не встигла 37-річна американська актриса Меган Фокс розповісти про те, що розірвала заручини зі своїм нареченим-репером Machine Gun Kelly (Колсоном Бейкером), як з'явилися подробиці того, в якому стані зараз перебувають стосунки пари. Як пише Us Weekly, музикант і акторка роз'їхалися, і зараз Меган живе у своєму будинку в Малібу, а Колсон — у їхньому спільному будинку в Енсіно.

За словами людей з оточення пари, вони вирішили дати одне одному трохи простору, залишаючись при цьому разом, і зараз переживають важкий період. Дійшло навіть до того, що Фокс попросила друзів "познайомити її" з потенційними партнерами.

Незважаючи на такі слова актриси, її близькі до кінця не впевнені в тому, що роман Меган і Колсона завершився.

"Меган важко довіряти MGK, і вона знає, що це її власна невпевненість", — кажуть вони.

Однак деякі джерела сумніваються, що фінал у цієї історії буде щасливим, оскільки пара "не може перестати сваритися одна з одною", а триваюча драма "може затягнутися на роки".

Фокс і Бейкер познайомилися на зйомках фільму 2020 року і тоді ж почали зустрічатися. За епатажною парою стежив увесь шоу-бізнес, оскільки Меган завжди мала тендітний, але дуже сексуальний вигляд, а Machine Gun Kelly грав на публіці роль брутального мачо.

У 2022 році пара оголосила про заручини і обіцяла влаштувати торжество в найкращих традиціях вампірського жанру. Вони навіть зізнавалися, що пили кров одне одного.

Однак поки що цим планам збутися не судилося. З огляду на розлад між закоханими, навіть їхні віддані шанувальники вже не чекають шлюбних клятв.

Тим часом співак всіляко намагається довести акторці своє кохання Він навіть забив чорною фарбою всі свої татуювання, щоб довести, що відданий тільки їй.

"Колсон сказав Меган, що однією з основних причин, через яку він зробив своє останнє татуювання із затемненням, була не тільки духовна причина, але він також хотів, щоб вона знала, що він зробив це для неї. Він хоче, щоб вона знала, що незалежно від того, що хтось робить зі своїм тілом, вони обидва розділяють одне одного, і його тіло — це її тіло, і він також хоче усунути стільки плутанини зі своїх попередніх татуювань", — пояснило джерело мотиви музиканта.

Раніше Фокус писав, що Меган Фокс розповіла правду про пластичні операції.