Меган Фокс показала фігуру у крихітному бікіні

Меган Фокс готова до літа з новим купальником та зачіскою.

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37-річна американська акторка та модель Меган Фокс показала з незвичайного ракурсу свою фігуру. Пікантне фото зірка опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На знімку, зробленому зверху, Фокс сиділа на бежевому дивані, а на ній було чорне крихітне бікіні. Також на зап'ясті вона мала кілька золотих браслетів Cartier.

"Туз кубків + зірка", — підписала знаменитість публікацію в соцмережі, маючи на увазі дві карти Таро.

У слайд-шоу посту зірка "Тіла Дженніфер" також продемонструвала друге фото — цього разу, показавши своє обличчя. Можна помітити, що вона вкоротила свої вогненно-руді пасма. На знімку вона позує на тлі океану.

Минулого тижня Меган Фокс вийшла у світ зі своїм нареченим Колсоном Бейкером на тлі чуток про розлучення. Багатодітна мама та музикант заручені з січня 2022 року. 37-річна Меган натякнула на можливий розрив стосунків у лютому 2023 року, видаливши фото нареченого зі свого Instagram і опублікувавши загадковий підпис.

Нагадаємо, Меган Фокс вийшла на публіку у відвертій сукні без білизни.

Також Фокус писав про одкровення інсайдера щодо напружених відносин Меган Фокс та її бойфренда.