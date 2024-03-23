Як позбутися запаху тютюну у помешканні: прості способи

Можна використати антитютюнові спреї, але вони мають певні недоліки — вони надовго не усувають неприємного аромату, а лише тимчасово його маскують.

Якщо у вас у квартирі є стійкий запах тютюну, то його варто позбутися. Ви ж не заперечуватимете? Це не тільки зробить перебування в квартирі комфортнішим, а й позитивно вплине на здоров’я.

Звісно можна використати антитютюнові спреї. Але вони мають певні недоліки, які полягають у тому, що вони не усувають неприємного аромату, а лише тимчасово його маскують. Тож варто сконцентруватися на способах, які дають значно надійніший результат.

Оцет

Якщо до вас запах цигарок проник з вікна або під'їзду, то він не буде сильно вираженим. Можна буде просто змішати воду з оцтом у співвідношенні 1:1 і провести вологе прибирання в квартирі.

Якщо ж поруч з вами живе курець, краще використовувати оцет в нерозбавленому вигляді.

Не варто перейматися неприємним ароматом від оцту: він зникне буквально через пару годин.

Фото: pixabay.com

Сода

Не менш ефективним засобом є сода. Потрібно розподілити невеликий шар соди по всіх поверхнях у квартирі, не забуваючи про м’які меблі та покриття для підлоги.

Почекати потрібно щонайменше три години, після чого можна буде приступити до прибирання.

Фото: pixabay.com

Однак цей метод підійде тільки в тому випадку, якщо до вас несподівано зайшла в гості людина, яка курить, адже постійно проводити таке прибирання буде важко.

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