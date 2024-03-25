Княгиня Монако Шарлін вийшла у світ у блискучому комбінезоні (фото)
Монарша персона обрала вбрання від ліванського дизайнера. Вони з чоловіком відвідали гламурну подію в Монте-Карло.
Княгиня Монако Шарлін зʼявилася у блискучому ефектному образі, коли вийшла на публіку разом з чоловіком Альбером. Про це пише Daily Mail.
Дружина князя Альбера ІІ була в прикрашеному коштовностями золотистому комбінезоні з паєтками ELIE SAAB, коли подружжя відвідало гламурний бал троянд у Монте-Карло. До вечірнього образу колишня плавчиня додала лаконічний клатч (також від ліванського дизайнера).
Мама двох дітей також тримала у руках букет червоних і рожевих квітів, коли вона прибула на "Disco Bal de la Rose Monaco", організований Крістіаном Лубутеном.
Зокрема, дружина князя Альбера ІІ дебютувала з новою зачіскою. Вона продемонструвала більш виражений чубчик.
Кілька місяців тому монарша персона вразила шанувальників, змінивши свої фірмові світлі пасма на теплий каштановий відтінок. Втім, згодом Шарлін знову повернулася до платинового блонду.
"Княгиня Монако Шарлін уперше за 10 років відвідує Bal de la Rose у золотому комбінезоні ELIE SAAB, що підходить до тематики вечірньої дискотеки", — відреагував Елі Сааб на появу Шарлін у його вбранні.
Нагадаємо, княгиня Шарлін вийшла на публіку в діловому штанному костюмі.
Також Фокус писав про схожість княгині Монако Шарлін та Грейс Келлі.