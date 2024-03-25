Кліп Скрипки "Номад" створив ШІ: про що ця відеоісторія (фото, відео)

У кліпі розповідається історія мандрівника-героя, який прокладає свій тернистий шлях і зустрічається в битві з могутнім ворогом. У результаті він перемагає лютого східного змія.

Український рок-музикант Олег Скрипка випустив кліп на пісню "Номад", який створив ШІ. Відео розмістили на хостингу YouTube.

Режисером кліпу виступила Аліна Діанова, відома своїми відеороботами для італійського співака Андреа Бочеллі, канадського співака Девіда Фостера та гурту "Друга ріка". У процесі роботи над "Номадом" команда Аліни використовувала ШІ, що дало змогу створити вражаючі відеоефекти.

Зйомки проходили в студії розширеної реальності та віртуального виробництва One Location xR studio, в процесі яких були використані фотореалістичні віртуальні простори. Таким чином, команда змогла створити масштаб і відтворити унікальні краєвиди гір, водоспадів і степів.

Що означає назва кліпу Олега Скрипки

Номадами з давніх часів називали кочівників, які мандрували світом. Це романтичний узагальнений чоловічий образ, який, попри складні турбулентні часи, залишається вірним своєму Я та власним відчуттям.

Про що новий кліп Олега Скрипки "Номад"

Як каже сам Олег Скрипка, "Номад" — це алегорична подорож у світ українських міфів у контексті сучасних реалій. Ми відчуваємо, що кожен глядач знайде в цьому творі щось особливе, персональне і захопливе.

Це емоційний військовий епос, який розповість вам історію героя-мандрівника, що мріє повернутися додому, до себе. Однак це не лише візуалізація музичного твору, це спроба осягнення внутрішнього світу героя та його нелегкий і непередбачуваний шлях, який напевно долає сьогодні кожен із нас.

У кліпі розповідається історія мандрівника-героя, який прокладає свій тернистий шлях і зустрічається в битві з могутнім ворогом. У результаті він перемагає лютого східного змія, використовуючи магічну підтримку Матері-Землі, Коханої Дружини, любові у всіх її проявах, створюючи неповторний і вражаючий наратив перемоги.

Олег Скрипка в кліпі, знятому за мотивами пісні "Номад" Фото: Олег Скрипка/Instagram

Зазначимо, що Кліп "Номад" здобув високу нагороду в номінації "Найкращий Кліп" Міжнародного Інтернет-кінофестивалю "Star Independent", що проводився з 15 до 19 грудня 2023 року в Маямі, США.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Святослав Вакарчук розповів, що нову пісню "Океану Ельзи" написав штучний інтелект. Текст пісні написала програма, розроблена аспірантом університету Джонстона К'єфом Рішем.

Також ЗМІ писали про те, що нейромережа створила кліп на пісню Єгора Лєтова "Все йде за планом". Відеоряд був намальований за ключовими словами пісні, тому в ньому переважають сарказм і песимізм.