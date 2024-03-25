"Довго хотіла": як Кемерон Діас відчуває себе після народження сина

Акторка та її чоловік Бенджі Медден уже виховують доньку Реддікс. Напередодні стало відомо про ще одне поповнення в родині.

51-річна американська акторка Кемерон Діас відчуває себе "безмежно щасливою" бути матір'ю двох дітей. Про це пише People.

У п'ятницю, 23 березня 2024, зірка фільму "Маска", яка з 2015 року одружена з 45-річним Бенджі Медденом, повідомила в Instagram про народження їхнього сина Кардинала Меддена, не розповідаючи раніше про свою вагітність. Вони також є батьками чотирирічної дочки Реддікс.

У публікації знаменитість зазначила, що новонароджений "дуже милий", але пояснила своїм 12 млн підписників, що не буде публікувати фотографії заради його "безпеки та конфіденційності". Діас не розкрила ні дату народження Кардинала, ні те, чи сама народила дитину.

"Вони завжди сподівалися на другу дитину, тому що їм подобається бути батьками. Багато років Кемерон хотіла стати мамою", — розповідають джерела.

Кемерон Діас вдруге стала мамою

"Вона стає дуже емоційною, коли розповідає про довгий шлях до материнства. Їй дуже пощастило мати двох дітей", — додає інсайдер.

"Ми почуваємося такими благословенними та вдячними, посилаючи велику повагу від нашої родини вашій", — писала в дописі Кемерон.

Акторка з 2015 року одружена з лідером гурту Good Charlotte Бенджі Медденом, 44. Пара доволі рідко виходить разом у світ та практично не коментує своє особисте життя.

Історія кохання Кемерон та Бенджі почалася в травні 2014 року, коли знаменитості познайомилися на одному з публічних заходів. Через кілька місяців пара заручилася, а в січні 2015 одружилася. На початку 2020 року народилася донька Реддікс, яку батьки оберігають від уваги громадськості.

Кемерон Діас та Бенджі Медден Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кемерон Діас спить з чоловіком у різних кімнатах.

Також Фокус писав про рідкісну появу Кемерон Діас на публіці з донькою.