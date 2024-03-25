Роузі Гантінгтон-Вайтлі з Джейсоном Стейтемом насолоджуються розкішним відпочинком в Італії (фото)

Попри двадцятирічну різницю у віці, пара разом із 2010 року. А заручені Роузі та Джейсон уже майже дев'ять років.

Англійська супермодель і актриса Розі Гантінгтон-Вайтлі проводить романтичну відпустку в Умбрії, Італія, зі своїм 56-річним нареченим, зіркою бойовиків Джейсоном Стетхемом. Вона опублікувала низку приголомшливих знімків в Instagram 24 березня, повідомляє Daily Mail.

36-річна супермодель має сенсаційний вигляд в обтислому вбранні, притулившись до стіни і насолоджуючись сонцем. Розі продемонструвала свою приголомшливу фігуру в розкішній сукні з паєтками. Свій образ модель доповнила парою чорних туфель на високих підборах. Її світле довге волосся було розпущене і м'якими хвилями спадало на плечі.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: instagram.com/rosiehw

Колишній "ангел" Victoria's Secret, одягла пару сліпучих сережок, нанесла легкий макіяж, підкресливши губи рожевим блиском.

Модель Розі Гантінгтон-Вайтлі Фото: instagram.com/rosiehw

Також Вайтлі опублікувала знімки, де вона в чорній сукні з довгими рукавами, відкритою спиною і масивним поясом із золотою пряжкою.

Пара ще не одружилася, але оголосила про свої заручини. Розі продемонструвала свою вражаючу каблучку з діамантом на церемонії вручення "Золотого глобуса" 2016 року. На думку журналістів, їм настільки подобається бути зарученими, що вони не планують офіційно пов'язувати себе узами шлюбу найближчим часом.

За словами джерела, близького до пари, у стосунках вони перебувають на "одній сторінці", незважаючи на помітну різницю у віці: "Що стосується них, то зрештою вони одружаться, але їм здається, що вони вже одружені, і поспішати нікуди".

У них є син Джек, шести років, і дочка Ізабелла, якій майже два роки. Інсайдер також припустив, що пара може завести ще дітей, а не планувати весілля, і саме діти можуть підштовхнути їх до весілля: "А щодо їхніх дітей, то їхні діти ще дуже малі, і їхні думки про розширення сім'ї настільки правдоподібні, що вони можуть зачекати з весіллям, коли їхні діти підростуть, щоб вони могли насолодитися урочистістю самі".

Раніше повідомлялося, що Роузі Гантінгтон-Вайтлі стала новим послом Tiffany і приміряла неймовірні коштовності. Ангел Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та мати двох дітей не приховує своєї гордості з приводу цієї співпраці.