"Знімаю капелюх": Пірс Броснан висловив свою думку щодо "нового Джеймса Бонда" (фото)
Роль агента 007 зробила багатьох акторів світовими знаменитостями. Тому не дивно, що охочих стати новим Джеймсом Бондом було чимало. Броснан зіграв секретного агента-шпигуна в чотирьох фільмах у період із 1995 по 2002 рік.
Колишній Джеймс Бонд, ірландський актор Пірс Броснан дав кілька порад Аарону Тейлору-Джонсону після повідомлень про те, що йому запропонували роль легендарного секретного агента 007, повідомляє Еxpress.
Пірс, який зіграв культову роль у чотирьох фільмах, вважає, що Аарону слід "бути сміливим", коли береться за цю роль. Говорячи про кастинг на шоу Рея Д'Арсі на RTÉ Radio 1, Пірс сказав: "Я думаю, що у цієї людини є здібності, талант і харизма, щоб зіграти Бонда, дуже навіть. Я прочитав новини про його можливості стати Бондом, тому я безумовно знімаю капелюха перед цим хлопцем. Він може це зробити. Будьте сміливими, йдіть туди і чудово проведіть час. Просто просто дійте", — захоплювався він.
Броснан зіграв роль шпигуна Бонда у фільмах "Золоте око" 1995 року, "Завтра не помре ніколи" 1997 року, "І цілого світу замало" 1999 року і "Помри, але не зараз" 2002 року.
Що відомо про кандидатів на роль Бонда
Епопея з вибором нового актора на роль Джеймса Бонда замість Деніела Крейга, який здав свій пост, схоже, добігла кінця. Цю роль офіційно запропонували 33-річному британському акторові Аарону Тейлору-Джонсону, і вже дуже скоро він підпише контракт.
Хоча раніше багато хто говорив, що роль Джеймса Бонда буде запропонована 47-річному ірландському акторові Кілліану Мерфі. Після успіху "Оппенгеймера" боси "бондіани" звернули увагу на Кілліана.
"Зараз Кілліан — улюбленець Голлівуду, і це буде найкраща роль. Це спосіб підняти франшизу про Бонда на новий рівень за допомогою актора, який перебуває на самому верху своєї кар'єри", — зазначили журналісти.
Нагадаємо, 18 березня фанати бондіани назвали ідеального кандидата на роль суперагента 007. Британський актор Деніел Крейг після 15 років зйомок у франшизі про пригоди Джеймса Бонда покинув свій пост, залишивши головну роль вакантною. На неї претендувало багато акторів.