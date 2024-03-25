Актриса Шеннен Доерті прокоментувала публічне зізнання Кейт Міддлтон

Акторка, яка страждає від раку вже кілька років, вважає, що принцесу Уельську змусили записати відео, в якому вона розповіла про свою недугу. Зірка "Зачарованих" підтримала Кейт.

Актриса Шеннен Доерті, якій діагностували рак 2015 року, вважає, що Кейт Міддлтон змусили зізнатися в тому, що вона хвора. Зірка "Зачарованих" впевнена, що принцеса Уельська була змушена записати відео і розповісти про свій діагноз. Про це актриса написала у своєму Instagram.

"Бути публічною людиною не означає, що ви щось винні іншим людям. У нас у всіх є право проживати своє життя і справлятися з недугою, зберігаючи конфіденційність. Натиск теорій змови і просто хворобливої цікавості змусив цю жінку зізнатися, перш ніж вона змирилася з діагнозом і пояснила все своїм дітям", — зазначила Шеннен.

Актриса зазначила, що захоплюється Кейт і її мужністю, з якою вона справляється з безцеремонною увагою до своєї персони.

У самої актриси 2015 року діагностували рак грудей. Шеннен Доерті здолала хворобу, але минулого року дізналася, що онкологія поширилася на кістки. Вона пройшла курс променевої терапії та перенесла операцію на головному мозку.

Шеннен Доерті Фото: Shannen Doherty/Instagram

Сама акторка відверто говорить про свою хворобу і розповідає про те, як проходить лікування у своєму подкасті Let's Be Clear.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон записала звернення в саду свого будинку.

До цього вона надовго зникла з публічного простору. Фанати почали турбуватися і припускати, що операція, яку перенесла принцеса Уельська, була набагато серйознішою, ніж повідомлялося офіційно.

Опісля почали з'являтися інші, ще більш неймовірні версії зникнення Кейт Міддлтон. І невдовзі британські ЗМІ зазначили, що за цими чутками стоять Китай, Росія та Іран.

Також з'ясувалося, що записи клініки, де лікувалася Кейт, намагалися вкрасти троє співробітників. У медзакладі зазначили, що це конфіденційна інформація і витоку не сталося.