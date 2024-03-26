Юрій Горбунов зізнався, чи спілкується з названою донькою та онукою від першого шлюбу (відео)
53-річний актор, телеведучий та продюсер Юрій Горбунов вперше після розлучення з першою дружиною зізнався, чи підтримує стосунки з названою донькою Ксенією, яку він вдочерив. Подробицями особистого життя він поділився в програмі ТУР ЗІРКАМИ на Люкс ФМ.
Відзначимо, що Юрій Горбунов був одружений двічі. Перша його дружина Людмила була старша за нього на 12 років. Коли вони познайомилися в неї вже була донька Ксенія від перших стосунків. Оскільки в Юрія та Людмили не було спільних дітей, то телеведучий вдочерив дівчинку, яка стала його названою донькою. Однак, згодом шлюб розпався. Пара пробула у стосунках близько 20 років. У 2015 році вони розлучилися. Але все ж, як з’ясувалося, Юрій Горбунов продовжує підтримувати стосунки з донькою Ксенією, яка у 2011 році народила йому онучку. Дівчинку назвали Поліна. Ще у 2013 році Ксенія з родиною емігрували в Америку і живуть там вже більше 10 років. Попри відстань Юрій Горбунов підтримує з нею зв’язок.
"Давно бачились. Вони живуть в Америці. А спілкуємось по телефону часто. Як люди по телефону зідзвонюються раз на місяць, раз на два тижні, коли як. Ну, у них там, Слава Богу, все гаразд. Вони поїхали туди давно, здається ще з 2013 року. Вони айтішники. Ми спілкуємось раз на місяць. Цього достатньо", — зізнався Горбунов.
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Варто відзначити, що після розлучення Юрій Горбунов одружився вдруге. На своїй колезі, телеведучій Катерині Осадчій. Як згодом зізнався Горбунов, саме роман з Катериною став причиною розриву стосунків з першою дружиною. Вони познайомилися у 2014 році на спільному проєкті "Голос. Діти". Вже у 2017 році пара офіційно узаконила свої стосунки.
Відомо, що між Юрієм та Катериною різниця у віці 13 років. Однак, попри це пара вже має двох спільних дітей. У лютому 2017 року в подружжя народився син Іван. Ще через 5 років народився другий син Данило.
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